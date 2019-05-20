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MEB'den 1,6 milyon çocuk için 'Dersi açık havada oyunla işle' çağrısı

Milli Eğitim Bakanlığından tüm okul öncesi eğitim kurumlarına, 23-29 Mayıs'ta küresel ölçekte düzenlenecek "Okul Dışarıda Günü" ve "Dünya Oyun Oynama Günü" etkinlikleri kapsamında sınıflarını açık havaya taşıyıp derslerini oyun oynayarak işlemeleri çağrısı yapıldı- Bakanlığa bağlı resmi, özel tüm okul öncesi eğitim kurumlarına gönderilen yazıda, okul öncesinde eğitim alan yaklaşık 1 milyon 600 bin çocuğun aynı gün sembolik olarak "Yağ satarım bal satarım", devamında da başka oyunları oynaması istendi- Hafta boyunca ailelerin de okullardaki etkinliklerde aktif rol alacağı veya sadece ailelerin oynayıp çocukların izleyeceği oyunların oynanması önerildi- Etkinlikler, sosyal medyada #okuldışarıda etiketiyle paylaşılarak farkındalık oluşturulacak
 20 Mayıs 2019 11:16
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MEB'den 1,6 milyon çocuk için 'Dersi açık havada oyunla işle' çağrısı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tüm okul öncesi eğitim kurumlarına, 23-29 Mayıs'ta küresel ölçekte düzenlenecek "Okul Dışarıda Günü" ve "Dünya Oyun Oynama Günü" etkinlikleri kapsamında sınıflarını açık havaya taşıyıp dersleri oyun oynayarak işlemeleri çağrısında bulundu.

Bakanlığa bağlı resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumlarına gönderilen yazıda, okul öncesinde eğitim alan yaklaşık 1 milyon 600 bin çocuğun aynı gün sembolik olarak "Yağ satarım bal satarım", devamında da başka oyunları oynaması istendi.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, küresel bir kampanya olan "Okul Dışarıda Günü", açık havada öğrenmeyi ve oynamayı kutlamak ve ilham vermek amacıyla düzenleniyor.

Bu yıl 23 Mayıs'ta yapılacak etkinlikler kapsamında, dünyanın dört bir yanından binlerce okul, sınıflarını açık havaya taşıyarak derslerini oyun yoluyla işleyecek. 28 Mayıs'ta da "Dünya Oyun Oynama Günü" etkinlikleri yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünden, oyunun ve açık havanın çocuğun hayatındaki önemine dikkat çekmek, çocuklar, eğitimciler, aileler ve toplumda olumlu farkındalık oluşturmak ve oyunun çocukların en doğal hakkı olduğu vurgusunu yapmak amacıyla 23-29 Mayıs'ta resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumlarında bir dizi etkinlik yapılması için illere yazı gönderildi.

Yazıya göre, resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, 23 Mayıs Perşembe günü sabahçı ve normal eğitim yapan sınıflarda saat 10.00'da, öğlenci sınıflarda ise saat 14.00'te olmak üzere, geleneksel çocuk oyunlarından "Yağ satarım bal satarım" oyunu oynanması tavsiye edildi.

Aileleri de sürece dahil etmek ve oyunun özellikle de dışarıda oyunun önemi konusunda bilinç oluşturmak için sadece çocuklar değil, ailelerin de okullardaki etkinliklerde aktif rol alacağı veya sadece ailelerin oynayıp çocukların izleyeceği oyunların oynanması önerildi.

Hafta boyunca "Çocukların Gözünden Oyun" konulu sergiler düzenlenecek, okullar tarafından farklı etkinlikler yapılacak.

Ayrıca, "Çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmesinde dışarıda ve doğada oyunun önemi", "Çocuklar hangi yaşta, hangi oyunları, oyuncakları tercih ederler?", "Oyun ve öğrenme", "Anne ve babalar neden çocuklarıyla oyun oynamalı?", "Dijital oyunlardan çocuklarımızı korumak mümkün mü? Gerekli mi?", "Eskiden, şimdi ve gelecekte oyun", "Oyunlar değişiyor" gibi konularda öğretmenler ve ailelere yönelik eğitimler düzenlenecek.

Yazıda, "Oyun her zaman her yerde ve herkese" sloganı ile yapılacak etkinliklerin, sosyal medyada #okuldışarıda etiketi ile paylaşılarak farkındalık oluşturulması da istendi.

- "Oyun, çocuğun ciddi işi"

Okul öncesi eğitim uzmanları, oyunu, "çocuğun uzmanlık alanı, başlı başına yaşamsal bir deneyimi olmakla birlikte, sadece çocuğa ve çocukluğa özgü bir deneyim, çocukluk dönemi ile sınırlı bir uğraş değil, yaşamın tüm dönemleriyle ilgili bir eylem" olarak tanımlıyor.

Oyunu "çocuğun bitmek tükenmek bilmez bir enerji ile üzerinde büyük bir ciddiyetle çalıştığı işi" olarak değerlendiren uzmanlar, dünyanın her yerinde farklı kültürlerde sürdürülen oyun araştırmalarının "oyun, öğrenme ve sağlıklı büyüme, gelişim bağlamındaki" sonuçlarının oyunun gücünü evrensel düzeyde kanıtladığına dikkati çekti.

Uzmanlar, kuralları ve içerikleri çağdan çağa birçok değişime uğrasa da çocuk için oyunun, bir eğlenme ve etkin öğrenme kaynağı olduğuna vurgu yaptı.

Hangi çağda ve hangi kültürde olursa olsun çocuğun olduğu her yerde oyunun da bulunduğuna işaret eden uzmanlar, "Eğlenceli bir etkinlik olan ve çocukların ruhsal doyuma ulaşmasını sağlayan oyun, onların bedensel ve ahlak gelişimine de katkıda bulunarak iyi davranışlar ve alışkanlıklar kazandırmada yardımcı olur. Bu bağlamda oyun çocuğun hayatı, geleceği ve hayalleriyle baş başa kaldığı, gerçek dünyayla hayal dünyası arasındaki köprüdür." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı
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