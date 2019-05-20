1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Elektrik üretiminde doğal gazın payı düştü

Elektrik üretimde doğal gazın payı bu yılın ilk dört ayında yüzde 17,2'ye geriledi- Bu azalışta hidroelektrik ve rüzgar santrallerindeki üretim artışı etkili oldu- Geçen yıl ocak-nisan döneminde bu oran yüzde 30,7 olarak kayıtlara geçmişti
 20 Mayıs 2019 11:23
Yazdır
Elektrik üretiminde doğal gazın payı düştü

Elektrik üretimde doğal gazın payı bu yılın ilk dört ayında yüzde 17,2'ye düştü. Bu azalışta hidroelektrik ve rüzgar santrallerindeki üretim artışı etkili oldu.

Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmaya yönelik adımlar, üretimde ithal kaynakların payını azaltarak cari açığın kapanmasına katkı sağlıyor. Bu kapsamda özellikle doğal gaz santrallerinin elektrik üretimindeki payı giderek azalıyor.

AA muhabirinin Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de bu yıl ocak-nisan döneminde toplam elektrik üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalarak 94 milyar 837 milyon 312 bin kilovatsaat oldu.

Söz konusu dönemde elektrik üretiminde en büyük pay yüzde 34,2 ile hidroelektrik santrallerinin oldu. Hidroelektrik santrallerinden bu dönemde 32 milyar 483 milyon 396 kilovatsaat elektrik üretildi.

Üretimde ithal kömürün payı yüzde 19, yerli kömür santrallerinin payı ise yüzde 16 oldu. İthal kömür santrallerinin üretimdeki payı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 düştü.

Öte yandan, 2019'un ilk dört ayında elektrik üretiminde en dramatik düşüş doğal gaz santrallerinde gözlendi.

Bu dönemde doğal gaz santrallerinden 16 milyar 340 milyon 358 bin kilovatsaat elektrik üretildi ve toplam üretimde doğal gazın payı yüzde 17,2'ye düştü. Geçen yıl ocak-nisan döneminde bu oran yüzde 30,7 olarak kayıtlara geçmişti.

Doğal gazı, yüzde 8 ile rüzgar enerjisi, yüzde 3 ile jeotermal enerji izledi. Üretimin kalan yüzde 2,6'lık kısmı ise güneş, biyokütle, asfaltit gibi çeşitli kaynaklardan sağlandı.

Öte yandan, üretimde doğal gazın payının azalması, gaz santrallerin gelirlerinde önemli düşüşe yol açıyor. Söz konusu santraller, belli bir seviyenin üzerinde elektrik üretimi gerçekleştiremediği için yeterince gelir getirmiyor. Dolar kurundaki yükselişin de etkisiyle santraller kredi borçlarını ödemekte zorlanıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
19 Mayıs'ı yoga etkinliği ile kutladılar
20 Mayıs 2019 11:49		 'Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferi için geri sayım
20 Mayıs 2019 11:40
Sahadaki başarı kamikaze İHA'lara talebi artırdı
20 Mayıs 2019 11:22		 TESK'ten 'grossmarket' tepkisi
20 Mayıs 2019 11:16
Ramazanda gıdada fiyatlarında en yüksek artış limonda
20 Mayıs 2019 11:16		 Borsa, haftaya yükselişle başladı
20 Mayıs 2019 10:09
Gram altın 249 lira seviyelerinde
20 Mayıs 2019 09:59		 Güne başlarken döviz fiyatları
20 Mayıs 2019 09:44
Kara yollarında durum
20 Mayıs 2019 09:18		 BTK'den drone cezası
20 Mayıs 2019 09:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:50 - FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası11:49 - 19 Mayıs'ı yoga etkinliği ile kutladılar11:46 - Meclis, bilişim teknolojileri bağımlılığı sorununu masaya yatırıyor11:40 - 'Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferi için geri sayım11:26 - Sınav kaygısını hafifletecek 5 öneri11:23 - Elektrik üretiminde doğal gazın payı düştü11:22 - Sahadaki başarı kamikaze İHA'lara talebi artırdı11:20 - Google, Huawei ile işbirliğini kesti11:20 - Üç denizdeki planlı tatbikata 'akademik destek'11:16 - Fiyatı en çok düşenler
11:16 - MEB'den 1,6 milyon çocuk için 'Dersi açık havada oyunla işle' çağrısı11:16 - Ramazanda gıdada fiyatlarında en yüksek artış limonda11:16 - TESK'ten 'grossmarket' tepkisi11:15 - Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi11:14 - Trendyol'daki en favoriler11:12 - FETÖ'nün mahrem yapılanmasının iletişim modeli11:10 - Danıştay: 6 yıl 8 ay hapis cezası alan memur atılamaz11:09 - Yunan Savunma Bakanlığı ile teknik görüşmeler gerçekleştirilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay: 6 yıl 8 ay hapis cezası alan memur atılamaz
Mansur Yavaş, bütün sol sitelere reklam verdi
100. yıl karesinde sadece bir parti başkanı yer almadı
Dışişleri'nde FETÖ'nün sınav yolsuzluğu: 249 gözaltı
Yeni askerlik sistemine geçiş 2020'de
Memur adaylarından, İSKİ'ye sözlü sınav tepkisi
3 haftalık asker, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Google, Huawei ile işbirliğini kesti
Özel eğitim alanında destek eğitimi verecek uzman öğretici yetiştirme kursu düzenlenecek
FETÖ, kim güçlüyse onun bayrağını çekiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
evden karıncaların çıkması 1
aşk bu kızılötesi yaralı müzesi hareket edemem 1
Yüzyüzeyken konuşuruz 1
şehit 1
Tragedya 1
kısa entri yazamamak 4
yalantör 5
Piremseslik sendromu 3
11.22.63 1
ergin ataman 1
SON İLANLAR
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Atabey Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gümüşhane İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Emniyet Müd. Geçici İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Personel Alım İlanı
TÜBİTAK MAM İşçi Alım İlanı
Türkiye Petrolleri A.İşçi Alım İlanı
Malatya Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İl Tarımve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam