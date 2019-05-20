Üç denizdeki planlı tatbikata 'akademik destek'

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Anadolu'yu çevreleyen üç denizde eş zamanlı düzenlenen en büyük planlı tatbikatlardan Denizkurdu-2019'a, Anadolu Üniversitesi (AÜ) 14 kişilik ekibiyle, personel eğitimi, video ve sosyal medya içeriği hazırlama gibi konularda akademik destek sağlıyor.

Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de 13 Mayıs'ta eş zamanlı başlatılan Denizkurdu-2019 tatbikatı, 25 Mayıs'ta sona erecek.

Tatbikata, 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopter ile 25 bin 900 personelin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yapılan iş birliği kapsamında, Anadolu Üniversitesinden aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 14 kişilik ekip katılıyor.

AÜ öğretim üyelerince, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ilgili personele eğitim desteği verildi. Eğitimlerde, iletişimci liderlik, haber yazma teknikleri, basın ve halkla ilişkiler, kriz yönetimi, video yapım tekniği, televizyon haberciliği, sosyal medya yönetimi gibi konular anlatıldı.

Tatbikat enjeksiyonlarının çekimi, sosyal medya enjeksiyonları gibi ilk çalışmalar da AÜ tarafından gerçekleştirildi.

İnternet yayıncılığına yönelik, personelin tatbikat senaryosuna alışkanlığının artırılması için, şu ana kadar 25 metin ve bunlara ilişkin üniversitenin stüdyolarında 4 spikerin görevlendirildiği 35 video programı hazırlanarak, ulusal güncel haber portalına yüklendi. Tatbikatın tanıtım videosu da AÜ tarafından hazırlandı.

Tatbikat süresince sosyal medya enjeksiyonu olarak kullanılmak üzere Türkçeye ek Urduca, Rusça ve Yunanca twitler hazırlanarak, tatbikat senaryosuna dahil edildi.

Tatbikatın video çekimlerine destek vermek üzere AÜ TV Yapım Merkezinden 4 kameraman, 2 ışık teknisyeni, 2 ses teknisyeni, 2 yapım koordinasyon sorumlusu ve 1 yönetmenden oluşan 7 ve 4 kişilik iki ayrı ekip görevlendirildi.

Sosyal medya enjeksiyonlarına destek vermek üzere de 3 sosyal medya uzmanı tatbikata katıldı.

- "Bizim için şeref oldu"

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk devlet teşkilatının 2 bin 220 yıllık geçmişiyle önemli tecrübelere sahip olduğunu söyledi.

Kurumlar arasındaki tecrübe paylaşımının önemine işaret eden Çomaklı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en önemli unsurlarından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile iş birliğine yönelik görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Komutanlık ile protokol imzaladıklarını anlatan Çomaklı, şöyle konuştu:

"İletişim konusunda kabiliyetimizi göstererek paydaş olmaya çalıştık. Denizkurdu-2019'a dahil olduk.Tatbikatta Komutanlık personeline iletişim, eğitim desteği veriyoruz. Tatbikattaki görüntüleri habere çevirebilme, sosyal medya yönetimi, video yapım teknikleri, konuşma teknikleri, içerik gibi konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. 14 kişilik ekibimizle tatbikatı takip ediyoruz. Çeşitli notlar alıyorlar. Tatbikatta neler yapıldığına dair anbean takipteyiz."

Daha sonraki tatbikatlarda da yer almak istediklerini kaydeden Çomaklı, "İlk kez bir üniversite Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen bir tatbikatta görev alıyor. Anadolu Üniversitesi olarak Denizkurdu-2019 tatbikatına akademik destek veriyoruz. Böylesi bir görevi almak bizim için şeref oldu." ifadelerini kullandı.