1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Heyet raporu alınca Bölge Hizmet Tazminatı kesilir mi?

Temmuz ayında rapor alan bir ebenin bölge tazminatı 6 ay sonra kesilmiştir. Bu uygulama doğru mudur?
 27 Mayıs 2019 14:05
Yazdır
Heyet raporu alınca Bölge Hizmet Tazminatı kesilir mi?

SORU: İyi Günler; Devlet hastanesinde ebe olarak çalışıyorum. Ben geçen yıl temmuz ayında 1 ay heyet raporu almıştım. Bu rapora göre 6 ay sonra ocak ayında bölge hizmet tazminatımın hepsi kesildi.

Birinci sorum bölge hizmet tazminatı heyet raporunda kesilebiliyor mu?

İkinci sorum ise 6 ay sonra kesilmesi uygun mu? Teşekkür ederim.

CEVAP: Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararında; kalkınmada öncelikli yerler 7 bölgeye ayrılmış ve bu yerlerde görev yapan "Teknik Hizmetler Sınıfı" ile "Sağlık Hizmetleri" personeline, bu yerlerde fiilen görev yapacakları sürelerde, ilgili bölge için TABLO-I de belirlenmiş olan ek özel hizmet tazminatı oranında ödeme yapılacağı hükmü yer almaktadır.

TABLO-I

SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI

Ek Tazminat Oranları (%)

1.Bölge

2.Bölge

3.Bölge

4.Bölge

5.Bölge

6.Bölge

7.Bölge

Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı, Başasistan, Uzman Tabip

10

30

40

50

60

75

90

Asistan Tabip, Pratisyen Tabip, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlarla aynı dallarda doktora yapmış olanlar

8

15

20

25

30

40

50

Veteriner Hekim, Uzman Veteriner Hekim

10

20

25

40

50

60

70

Diş Tabibi

8

15

20

25

30

40

45

Eczacı ve yukarıda olmayan mesleki yükseköğrenim süresi en az 4 yıl olanlar

6

10

15

20

25

30

35

Yukarıda olmayan mesleki yükseköğrenim süresi 4 yıldan az olanlar

6

10

13

16

19

22

25

Lise dengi mesleki öğrenim görmüş olanlar

5

10

12

14

16

18

20

Ortaokul dengi mesleki öğrenim görmüş olanlar

3

5

7

9

11

13

15

Bölge Hizmet Tazminatı Hangi Durumlarda Kesilir

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Karar'ın 6.maddesinde; Zam ve tazminatların ödenebilmesi için, personelin, kadro unvanı ile kariyer ve yürüttüğü görevin gerektirdiği hizmetleri kanunların öngördüğü durumlar saklı kalmak üzere fiilen yapması zorunludur.

İlgili Kararın 7. maddesinde Fiilen bölgede çalışılan süre, göreve başlama ile görevden ayrılma tarihleri arasında geçen süre olup, bu süreye aşağıda sayılan süreler dahil edilmez.

1) Mehil müddetin süresince,

2) Hizmet içi eğitim, seminer, kurs ve geçici görevle bölge dışında 10 günden fazla bir süre ile görevlendirme hallerinde, bu sürelerin tamamı; 10 gün ve daha kısa süreli görevlendirmelerin toplamının bir yılda 30 günü aşması halinde ise aşan kısmı,

3) Hastalık izni, istirahat ve hava değişimi sürelerince (görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı olduğunun amirlerince onaylanması şartıyla hastalanan, yaralanan, kazaya uğrayan ve sakatlananların tedavi ve hastalık izni süreleri hariç),

4) Mazeret izinlerinde

5) Yurt dışı geçici görevlendirme sürelerince,

6) Görevden uzaklaştırılma, gözaltına alınma, açığa alınma ve tutuklanma sürelerince

DEĞERLENDİRME

Heyet Raporunuz;

a-) İş yerinde meydana gelen (iş kazası) kaza sonucu alındı ise; bu durum fiilen çalışma sürelerinden sayılır ve bölge hizmet tazminatınızdan kesinti yapılmaz.

b-)İş kazası sonucu değilse; bu durum fiilen çalışma sürelerinden sayılmadığı için bölge hizmet tazminatınızdan kesinti yapılır.

Bu kesinti iznin sona erdiği ilk maaş ödemenize yansıtılmalı, ileriki aylarda bu kesintinin yapılmaması gerektiği, ancak raporunuzun ilgili birimlere geç ulaşmasından dolayı, kesintinin daha sonraki aylarda yapılmış olabileceği değerlendirilmektedir.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlık Bakanlığı, alt bölge tayin talebini reddetti
20 Mayıs 2019 14:00		 Doktorların sabit ek ödemesi nasıl hesaplanmaktadır?
19 Mayıs 2019 00:41
Sağlık Bakanlığı, üst öğrenim zam ve tazminat listesini güncelledi
10 Mayıs 2019 12:11		 Sağlık personeli, 2. defa öğrenim durumundan tayin isteyebilir mi?
16 Nisan 2019 15:10
Laboratuvar teknikeri, biyolog kadrosunu alırsa, alt göreve düşüyor
16 Nisan 2019 00:04		 Diş merkezlerinde çalışan acil farkı alır mı?
12 Nisan 2019 14:03
Sağlık personeli nöbet çıkışı İSG eğitimine katılmazsa ceza alır mı?
04 Nisan 2019 14:00		 (B)Tipi Entegre 112 çalışanlarının resmi kıyafet sorunu
02 Nisan 2019 10:04
112 Acilde çalışan paramedik %40 ek puan alır mı?
18 Mart 2019 14:05		 Doçentlik unvanı, sağlık personeline mali hak sağlar mı?
14 Mart 2019 11:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:40 - Şanlıurfa'da DEAŞ'e üyelikten 9 tutuklama15:32 - 'Türkiye'de iktidarın kaynağı millet iradesidir'15:31 - Firari FETÖ'cülerin saklandığı evlere yapılan operasyonda 6 tutuklama15:27 - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 27 Mayıs paylaşımı15:19 - Bin öğrenci 'zorbalığa' karşı aynı anda şarkı söyledi15:12 - 'Seçim sürecini riske atmayacak şekilde tüm tedbirleri aldık'15:09 - 'Yazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili mücadelemiz sonuna kadar sürecek'14:58 - Ağır ceza avukatı'ndan 40 gündür haber alınamıyor14:48 - Liselilerden konuşup yürüyebilen robot: Paşa14:44 - Zonguldak'ta 1 sanığa FETÖ'den hapis
14:37 - Üvey baba dayağı öldürmüş14:30 - Abdulkadir Aksu, Bankanın yönetim kurulu başkanı oldu14:30 - Hazro'da intikam pususu: Muhtar ve babası öldü14:27 - 'Yakın zamanda İstanbul'a ilişkin eylem planımızı açıklayacağız'14:24 - Elinin hamuruyla ekmeğini 'taş fırın'dan çıkarıyor14:24 - Mikrofon açık kalınca, Oğuz Haksever'in gafı ortaya çıktı14:22 - Zonguldak'taki FETÖ davasında 1 tahliye14:18 - Okul bahçesinde drift kamerada
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MAK, 11 bin kişilik seçim anketi sonuçlarını açıkladı
Danıştay'a göre memurların yüz kızartıcı davranışları
SGK'dan emeklilik ve sigortalılık işlemleri hakkında kapsamlı genelge
Mansur Yavaş: İlçe belediye başkanları 'hayırlı olsun'a gelmediler
İHA'lar kurucusundan profesör Toprak'a sert cevap
Bakan açıkladı: 6 zayıfla sınıf geçme olmayacak
Abdulkadir Aksu, Bankanın yönetim kurulu başkanı oldu
'2 büyük aile AK Parti'ye katıldı'
MEB'den 2019 yılı merkezi sınav ve bursluluk sınavı açıklamaları
Meslektaşını öldüren polis kendini böyle savundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
devlet başkanı bir portre değildir 1
kahvede oturan erkekler 1
Kürtçe 3
yazarların sürekli birbirini eleştirmesi 2
TFF 2
zorunda olmak 4
hipotermi 1
İlk anarşist manifesto 2
1 tl 1
bir fotoğraf karesi 3
SON İLANLAR
HSK, 25 sözleşmeli büro personeli alacak
Tarla Bitkileri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Ağrı Et ve Balık Kurumu İşçi Alım İlanı
Darende Gökpınar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
K.Maraş Büyükşehir Belediyesi İşçi Alım İlanı
TÜLOMSAŞ İşçi Alım İlanı
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Polis Moral Eğitim Merkez Müd. Engelli İşçi Aım İlanı
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam