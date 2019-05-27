Heyet raporu alınca Bölge Hizmet Tazminatı kesilir mi?
|27 Mayıs 2019 14:05
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SORU: İyi Günler; Devlet hastanesinde ebe olarak çalışıyorum. Ben geçen yıl temmuz ayında 1 ay heyet raporu almıştım. Bu rapora göre 6 ay sonra ocak ayında bölge hizmet tazminatımın hepsi kesildi.
Birinci sorum bölge hizmet tazminatı heyet raporunda kesilebiliyor mu?
İkinci sorum ise 6 ay sonra kesilmesi uygun mu? Teşekkür ederim.
CEVAP: Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararında; kalkınmada öncelikli yerler 7 bölgeye ayrılmış ve bu yerlerde görev yapan "Teknik Hizmetler Sınıfı" ile "Sağlık Hizmetleri" personeline, bu yerlerde fiilen görev yapacakları sürelerde, ilgili bölge için TABLO-I de belirlenmiş olan ek özel hizmet tazminatı oranında ödeme yapılacağı hükmü yer almaktadır.
TABLO-I
|
SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI
|
Ek Tazminat Oranları (%)
|
1.Bölge
|
2.Bölge
|
3.Bölge
|
4.Bölge
|
5.Bölge
|
6.Bölge
|
7.Bölge
|
Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı, Başasistan, Uzman Tabip
|
10
|
30
|
40
|
50
|
60
|
75
|
90
|
Asistan Tabip, Pratisyen Tabip, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlarla aynı dallarda doktora yapmış olanlar
|
8
|
15
|
20
|
25
|
30
|
40
|
50
|
Veteriner Hekim, Uzman Veteriner Hekim
|
10
|
20
|
25
|
40
|
50
|
60
|
70
|
Diş Tabibi
|
8
|
15
|
20
|
25
|
30
|
40
|
45
|
Eczacı ve yukarıda olmayan mesleki yükseköğrenim süresi en az 4 yıl olanlar
|
6
|
10
|
15
|
20
|
25
|
30
|
35
|
Yukarıda olmayan mesleki yükseköğrenim süresi 4 yıldan az olanlar
|
6
|
10
|
13
|
16
|
19
|
22
|
25
|
Lise dengi mesleki öğrenim görmüş olanlar
|
5
|
10
|
12
|
14
|
16
|
18
|
20
|
Ortaokul dengi mesleki öğrenim görmüş olanlar
|
3
|
5
|
7
|
9
|
11
|
13
|
15
Bölge Hizmet Tazminatı Hangi Durumlarda Kesilir
Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Karar'ın 6.maddesinde; Zam ve tazminatların ödenebilmesi için, personelin, kadro unvanı ile kariyer ve yürüttüğü görevin gerektirdiği hizmetleri kanunların öngördüğü durumlar saklı kalmak üzere fiilen yapması zorunludur.
İlgili Kararın 7. maddesinde Fiilen bölgede çalışılan süre, göreve başlama ile görevden ayrılma tarihleri arasında geçen süre olup, bu süreye aşağıda sayılan süreler dahil edilmez.
1) Mehil müddetin süresince,
2) Hizmet içi eğitim, seminer, kurs ve geçici görevle bölge dışında 10 günden fazla bir süre ile görevlendirme hallerinde, bu sürelerin tamamı; 10 gün ve daha kısa süreli görevlendirmelerin toplamının bir yılda 30 günü aşması halinde ise aşan kısmı,
3) Hastalık izni, istirahat ve hava değişimi sürelerince (görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı olduğunun amirlerince onaylanması şartıyla hastalanan, yaralanan, kazaya uğrayan ve sakatlananların tedavi ve hastalık izni süreleri hariç),
4) Mazeret izinlerinde
5) Yurt dışı geçici görevlendirme sürelerince,
6) Görevden uzaklaştırılma, gözaltına alınma, açığa alınma ve tutuklanma sürelerince
DEĞERLENDİRME
Heyet Raporunuz;
a-) İş yerinde meydana gelen (iş kazası) kaza sonucu alındı ise; bu durum fiilen çalışma sürelerinden sayılır ve bölge hizmet tazminatınızdan kesinti yapılmaz.
b-)İş kazası sonucu değilse; bu durum fiilen çalışma sürelerinden sayılmadığı için bölge hizmet tazminatınızdan kesinti yapılır.
Bu kesinti iznin sona erdiği ilk maaş ödemenize yansıtılmalı, ileriki aylarda bu kesintinin yapılmaması gerektiği, ancak raporunuzun ilgili birimlere geç ulaşmasından dolayı, kesintinin daha sonraki aylarda yapılmış olabileceği değerlendirilmektedir.
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