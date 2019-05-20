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Meclis, bilişim teknolojileri bağımlılığı sorununu masaya yatırıyor

TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Başkanı Nabi Avcı:- "Ülkemizde de dünyada da aileler, çocuklarının nasıl büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu yeterince bilmiyor olabilir. Bilgisayar başında oturan çocuklarının zararsız bir meşguliyet içinde olduğunu düşünüyor olabilir. Oysa kontrollü ve bilinçli kullanılmadığı zaman bu bilişim teknolojileriyle kurulan ilişkilerin çok vahim sonuçlarının olabileceği görülüyor"- "Bugüne kadar neler yapıldı, bundan sonra neler yapılmalı, bunları enine boyuna tartışmak, araştırmak, uzmanlarından dinlemek, sonrasında ise yasal altyapıya katkıda bulunmak komisyonumuzun temel amaçlarından birisi olacaktır"
 20 Mayıs 2019 11:46
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Meclis, bilişim teknolojileri bağımlılığı sorununu masaya yatırıyor

TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Başkanı Nabi Avcı, "Ülkemizde de dünyada da aileler, çocuklarının nasıl büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu yetirince bilmiyor olabilir. Bilgisayar başında oturan çocuklarının zararsız bir meşguliyet içinde olduğunu düşünüyor olabilir. Oysa kontrollü ve bilinçli kullanılmadığı zaman bu bilişim teknolojileriyle kurulan ilişkilerin çok vahim sonuçlarının olabileceği görülüyor." dedi.

Avcı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, teknoloji bağımlılığının, cep telefonu bağımlılığından bilgisayar oyunlarına kadar her türlü bilişim teknolojisi üzerinde yoğunlaşmış aşırı ilgilerin diğer her türlü sosyal faaliyetten çalınarak oluşturulan etkinliklerin tamamını temsil ettiğini belirtti.

Ailelerin, gençlerde ve çocuklarda bu bağımlılık olayını gördüğünü ve bunun ciddi bir şikayet konusu olduğunu ifade eden Avcı, şunları söyledi:

"Ülkemizde de dünyada da aileler çocuklarının nasıl büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu yeterince bilmiyor olabilir. Bilgisayar başında oturan çocuklarının zararsız bir meşguliyet içinde olduğunu düşünüyor olabilir. Oysa kontrollü ve bilinçli kullanılmadığı zaman bu bilişim teknolojileriyle kurulan ilişkilerin çok vahim sonuçlarının olabileceği görülüyor. Bunun için kurulan komisyonumuz, teknoloji bağımlılığı nedir, Türkiye'de yaygınlık oranı nedir, ne tür toplumsal ve bireysel sorunlara yol açmaktadır, bu bireysel ve toplumsal sorunların çözümü için her birimizin kişisel olarak, anne baba olarak, eğitimci olarak, devlet kurumları olarak, sivil toplum kuruluşları olarak 'ne yapmalıyız'ı sorgulamamız gerekiyor. Bu konuda bugüne kadar neler yapıldı, bundan sonra neler yapılmalı bunları enine boyuna tartışmak, araştırmak, uzmanlarından dinlemek, sonrasında ise yasal altyapıya katkıda bulunmak komisyonumuzun temel amaçlarından birisi olacaktır."

- "Medyaya büyük görev düşüyor"

Avcı, bilişim teknolojileri bağımlılığında özellikle medya kuruluşlarına büyük görev düştüğünü, bilincin oluşmasında medyanın büyük sorumluluğu bulunduğuna işaret etti.

Bilişim teknolojileri bağımlılığından sadece bilgisayar başında geçirilen zamanın algılanmasının yanlış olacağının, televizyon başında geçirilen saatlerin de bir tür bağımlılık olduğunun altını çizen Avcı, "Medyanın da bu konuda sorumluluğu vardır. Medya uyarıcı olmak durumundadır. Böyle bağımlılığı besleyen program türlerinden kaçınmak gibi bir sorumluluğu bulunmaktadır medyanın. Kamuoyunun komisyonumuzun çalışmalarına destek olacağına inanıyorum. Anadolu Ajansına da bu konuyu gösterdiği duyarlılıktan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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