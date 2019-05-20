TANAP'ın 6.3 milyon TL'lik projesinin Sorgun etabı gerçekleşti

TANAP (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi) tarafından Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) kapsamında finanse edilen DİSODER (Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneği) tarafından yürütülen ESKİP projesinin en büyük etabı olan, ortak kamusal alanların düzenlenerek engelliler için erişilebilir mekanlara dönüştürme uygulaması ve engellilere yonelik araç gereç dağıtım faaliyetleri ayağı, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası'nda Yozgat'ın Sorgun ilçesinde devam ediyor.

Boru hattı güzergahı üzerinde yer alan tüm illerde, ilçelerde ve köylerde yapılan ihtiyaç analizinin sonuçlarına uygun şekilde tasarlanan Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) ile TANAP, Türkiye'ye sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan katkı sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda DİSODER (Diyalog Sosyal Giris,imcilik Derneği) tarafından yürütülen ve TANAP'ın 6.3 milyon TL'lik bir fonla gerçekleştirdiği ESKİP'in (Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi) en önemli etabına 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası'nda Yozgat'ın Sorgun ilçesinde devam ediyor.

Engellilerin eris,imini kolaylaştırmak için erişilebilir hale getirilen Sorgun Kaymakamlık binası, Sorgun Kaymakamı Dr. Mustafa ALTINPINAR'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toren ile açıldı.

Sorgun Kaymakamlığı ve DİSODER'in ev sahipliğinde, 15 Mayıs C,ars,amba günü, Sorgun Kaymakamlığı'nda düzenlenen törenle projenin erişilebilir mekan ve araç gereç dağıtım faaliyetleri ayağı, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde devam ediyor. Dünya Engelliler Haftası'nda, engelliler için özel olarak düzenlenen Erişilebilir Mekan'ın açılışının gerçekleştiği törenin ardından kent merkezi ile civar ilçelerde yaşayan engelli ve aileleri ziyaret edildi.



Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 'Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi' (TANAP) kapsamında 10 kabartma yazı klavyesi hibe edildi. Klavyelerden 9'u okullarda 1'i ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde kullanılacak. Tüm yazıları kabartma harflere çevirebilen cihaz görme engellilerin istedikleri tüm kitapları okumasına imkan sağlıyor.

Cihazı geliştiren firmanın Genel Müdürü Uğur Demirci, "Bilgisayara eklenen bir yazılımla görmeyen kişiler bilgisayarı her şartlarda okuyup kullanabiliyor. Bilgisayarda ne varsa okuduğu için sınırsız bilgiye erişim sağlamış oluyor. Bunun haricinde yanında bir 'Focus' adında bir braille ekran ekledik. Bu ekranla da bilgisayar ekranındaki tüm yazıları kabartma olarak kendi parmağı ile 6 noktalı halde okuyabilir hale geliyor" dedi. Demirci, Avrupa'da ve Amerika'da bu tür teknoloji setinin çok yaygın olduğunu söyledi.