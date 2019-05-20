1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yıldırım'dan, Galatasaray'a tebrik

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak, takımın şampiyonluğu dolayısıyla tebrik etti
 20 Mayıs 2019 12:17
Yazdır
Yıldırım'dan, Galatasaray'a tebrik

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i tebrik etti.

Yıldırım, 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan takımın Kulüp Başkanı Cengiz'i telefonla aradı.

Binali Yıldırım, telefon görüşmesinde, "Büyük bir başarıya imza atarak 2018-2019 sezonunda şampiyon olan Galatasaray takımımızı tebrik ediyorum. Sonucun Galatasaray Kulübüne ve Galatasaray camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Bizlere, sezon boyunca bu heyecanı yaşatan tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türk mutfağında artık unutulmaya yüz tutan helvalar
20 Mayıs 2019 13:00		 Bu çiçeği koparana 60 bin 163 lira ceza
20 Mayıs 2019 12:47
19 Mayıs'ı yoga etkinliği ile kutladılar
20 Mayıs 2019 11:49		 Sınav kaygısını hafifletecek 5 öneri
20 Mayıs 2019 11:26
Sahadaki başarı kamikaze İHA'lara talebi artırdı
20 Mayıs 2019 11:22		 Üç denizdeki planlı tatbikata 'akademik destek'
20 Mayıs 2019 11:20
FETÖ'nün mahrem yapılanmasının iletişim modeli
20 Mayıs 2019 11:12		 Ramazanda 'kişiye özel uyku düzeni' tavsiyesi
20 Mayıs 2019 11:07
İstanbul Fatih'te 4 kilo altını çalan hırsızlar kayıplara karıştı
20 Mayıs 2019 11:05		 Konya'da askeri mahrem operasyonunda 23 gözaltı
20 Mayıs 2019 10:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:55 - 17-18-19-20 Mayıs 2019 tarihinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar13:54 - Huawei'den kullanıcılarını rahatlatacak Google açıklaması13:50 - Bakan Kurum: Akıllı şehirler oluşturmayı amaçlıyoruz13:47 - 'Polis muhtarlara kim nereli diye soruyor' iddalarına yalanlama13:42 - 'Akın Öztürk korgeneral dahi olamazdı'13:41 - Yusufeli'de MHP'den AK Parti adayına destek13:38 - ATO'dan en hızlı büyüyen Ankara şirketlerine tebrik13:35 - TMO 26 yıl sonra kabuklu kırmızı mercimek alacak13:28 - Sarar çiftinin evindeki soygunda 1 gözaltı13:26 - YÖK bursuyla doktora yapanların sayısı 4 bine yaklaştı
13:17 - Yargıtay cezayı az buldu tacizci müdürün cezası arttı13:15 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:10 - Zabıta müdürünü ve komiserini öldüren sanık hakim karşına çıktı13:02 - Arkeolog 'ağaç kesme' yüzünden öldürüldü13:00 - Türk mutfağında artık unutulmaya yüz tutan helvalar13:00 - Bu okulda sınavlar öğretmensiz yapılıyor12:53 - YSK, 200 sayfalık gerekçeli kararı tamamladı12:51 - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından ABD'de panel
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay: 6 yıl 8 ay hapis cezası alan memur atılamaz
Mansur Yavaş, bütün sol sitelere reklam verdi
100. yıl karesinde sadece bir parti başkanı yer almadı
Dışişleri'nde FETÖ'nün sınav yolsuzluğu: 249 gözaltı
Yeni askerlik sistemine geçiş 2020'de
Memur adaylarından, İSKİ'ye sözlü sınav tepkisi
Google, Huawei ile işbirliğini kesti
3 haftalık asker, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Bir depo LPG'de 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz
Özel eğitim alanında destek eğitimi verecek uzman öğretici yetiştirme kursu düzenlenecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çevrimdışı takılmak 3
kruvasan 2
10 kişiye mesaj gönder 2
11.22.63 1
jeep 2
kısa entri yazamamak 4
stiletto ayakkabı 2
Dino Buzzati 3
Tragedya 1
yarım yamalak 2
SON İLANLAR
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Atabey Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gümüşhane İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Emniyet Müd. Geçici İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Personel Alım İlanı
TÜBİTAK MAM İşçi Alım İlanı
Türkiye Petrolleri A.İşçi Alım İlanı
Malatya Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İl Tarımve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam