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Bu okulu bitiren öğrencilerin işi hazır

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan, ülke genelinde "Mesleki Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamındaki 11 okuldan biri olan Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, turistik işletmelerde istihdam garantili "işbaşı eğitimi" almaya başladı.
 20 Mayıs 2019 12:45
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Bu okulu bitiren öğrencilerin işi hazır

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan, ülke genelinde "Mesleki Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamındaki 11 okuldan biri olan Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, turistik işletmelerde istihdam garantili "işbaşı eğitimi" almaya başladı.

Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm bakanlıklarınca geçen şubatta imzalanan protokolle başlatılan proje kapsamında, turizm alanında kalifiye personel yetiştiren okulların öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerini turistik otel ve işletmelerde almalarına yönelik somut adımlar atılıyor.

Protokol doğrultusunda, Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin turizm ve otelcilik branşındaki öğrenciler, geçen aydan itibaren Akdeniz ve Ege sahillerinin seçkin turistik işletmelerinde staj görüyor.

Bu işletmelerde hem ücret hem de eğitim alarak kendilerini yetiştiren öğrenciler, başarılı olmaları durumunda staj gördükleri yerlerde hiç beklemeden iş hayatına atılacak.

Ayrıca öğrencilere, kara yoluyla ulaşım da sağlanabilen Lale Adası'ndaki okul yerleşkesinde bulunan uygulama otelinde staj görme imkanı sağlanıyor.

Lisenin Teknik Müdür Yardımcısı Abdülaziz Yük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ticaret" ve "Turizm" olmak üzere iki ana bölüme sahip okulun 456 öğrencisi bulunduğunu söyledi.

"Konaklama ve Seyahat Hizmetleri" ile "Yiyecek-İçecek Hizmetleri" olmak üzere iki alana ayrılan Turizm Bölümü'nde 350 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Yük, okulda sektörün gerektirdiği her türlü eğitimin verildiğini vurguladı.

Öğrencilerin, ön büro, kat hizmetleri, pastacılık ve yemek, mutfak, servis hizmetleri dallarında tüm bilgileri aldığını anlatan Yük, "Türkiye bir turizm ülkesi ve dünyada bu alanda ön sıralarda bulunuyor. Turizm personeli ihtiyacını ve bu turizm hizmetlerindeki insan kaynağını karşılayabilmek adına, kurumumuzdan mezun olan öğrencilerimiz turizm sektörüne giriş yapabiliyor." dedi.

- "Asgari ücretin en az yüzde 60'ı ücret ödenecek"

Abdülaziz Yük, "Mesleki Eğitimde İşbirliği Protokolü"nün önemine de dikkati çekti.

Türkiye'de seçilen 11 okuldan birinin Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olduğunu dile getiren Yük, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz proje kapsamında işbaşı eğitimlerini, protokolü uyguladığımız paydaşımız olan zincir bir otelde yapmaya başladı. Antalya ve İzmir'de iki otelde işbaşı yapan öğrencilerimizin eğitimleri, öğretmenlerimizin aktif rehberliği ve denetimi altında gerçekleşecek. Teorik öğrendikleri bilgileri, pratik olarak, gerçek ve birebir şekilde, misafirlerle yüz yüze tamamlayacaklar. En az asgari ücretin yüzde 60'ı ücret ödenerek eğitimlerini alacak öğrencilerimiz, böylelikle gerçek yaşama da birebir hazırlanacak."

İşbaşı eğitimlerine okuldan 123 öğrencinin katılacağını, bunlardan 36'sının anlaşmalı oldukları otellerde eğitimlere başladığını ifade eden Yük, bunların dışında 40 öğrencinin de okul bünyesindeki Cunda Uygulama Oteli'nde eğitimlerine devam ettiğini bildirdi.

Yük, "Müthiş bir insan kaynağı olan öğrencilerimize mezun olduktan sonra, yapılan protokol kapsamında istihdam kapıları sonuna kadar açılacak. Sözleşme imzalayan tüm öğrencilerimize iş garantisi kurumlarımız tarafından veriliyor." diye konuştu.

- Stajlarını lisenin uygulama otelinde görüyorlar

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı Ön Büro Dalı 11. sınıf öğrencisi Buse Boz, okul bünyesindeki Cunda Uygulama Oteli'nde stajına devam ettiğini anlattı.

Müşterileri güler yüzle karşılayıp rezervasyonları aldıklarını, telefonları yanıtladıklarını belirten Boz, "Okulumdan mezun olduğumda büyük zincir otellerde çalışmayı planlıyorum. Kendi alanımda yükselmek ve hatta genel müdürlüğe kadar ulaşmak istiyorum." dedi.

Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alanı Servis Hizmetleri Dalı 11. sınıf öğrencisi Murat Önal da teorik olarak aldığı bilgileri uygulama otelinde pratiğe dönüştürdüğünü söyledi.

Uygulamalı eğitim sayesinde öğrendiklerine yenilerini kattığını kaydeden Önal, "Gelecekte kendi alanımda çok daha iyi yerlere gelebilmek ve kalifiye bir eleman olabilmek için birçok şey öğreniyorum burada. Buradan mezun olunca turizm sektörüne atılıp kaliteli turistik tesislerde, hatta zincir otellerde çalışmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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