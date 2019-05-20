Bu çiçeği koparana 60 bin 163 lira ceza
|20 Mayıs 2019 12:47
|Yazdır
Afyonkarahisar'ın Kisra Vadisi'nde "ayı gülü" ve "kızıl lale" olarak adlandırılan, koruma altındaki "paeonia officinalis" çiçeğini koparana 60 bin 163 lira ceza kesiliyor.
Halk arasında "ayı gülü" ya da "kızıl lale" olarak bilinen, düğün çiçeğigiller familyasına ait şakayıklar, Kisra Vadisi'nde mayıs ve haziran aylarında görsel şölen oluşturuyor.
Kızılören ilçesine bağlı Gülyazı köyü sınırları içerisindeki Kisra Vadisi'nde açan ve Türkiye'de koruma altında tutulan kırmızı şakayıklar, doğa fotoğrafçılarının da ilgi odağı oluyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından gizli noktalara kurulan fotokapan sistemi ile korunan ayı gülünü koparana 60 bin 163 lira ceza kesiliyor.
- "İlçemizin turizmine çok olumlu katkılar sağlayacaktır"
Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Kisra Vadisi'nde açan çiçeklerin doğa fotoğrafçıları için eşsiz bir yer olduğunu söyledi.
Bölgenin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığını ifade eden Erol, şöyle konuştu:
"Koruma altına alınan bu bölgede izinsiz koparılan veya zarar verilen şakayıklar için ağır bir ceza ile ilgililer muhatap oluyor. Burayı biz koruyup geliştirmek istiyoruz. Vatandaşların, bölge fotoğrafçıların ve doğa severlerin de buradan faydalanmasını istiyoruz. 2016-2017 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü üniversite ile de iş birliği yaparak burayla ilgili ciddi bir proje yürütüyor. İnanıyoruz ki bu bölge ilçemizin turizmine çok olumlu katkılar sağlayacaktır.
- "Açmayı bekleyen milyonlarca tomurcuk var"
Erol, çiçeklerin henüz tamamının açmadığını vurgulayarak, "10 gün içersinde burada harika bir görüntü oluşacak. Şakayıklar daha tam güneş görmedi. Açmayı bekleyen milyonlarca tomurcuk var. Bunların tamamının açtığını düşünürsek, insanın ruhunu rahatlatan bir ortam oluştururken, diğer doğa güzellikleri ile de birleşince, muhteşem bir ortam olacak." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türk mutfağında artık unutulmaya yüz tutan helvalar
20 Mayıs 2019 13:00
|Yıldırım'dan, Galatasaray'a tebrik
20 Mayıs 2019 12:17
|19 Mayıs'ı yoga etkinliği ile kutladılar
20 Mayıs 2019 11:49
|Sınav kaygısını hafifletecek 5 öneri
20 Mayıs 2019 11:26
|Sahadaki başarı kamikaze İHA'lara talebi artırdı
20 Mayıs 2019 11:22
|Üç denizdeki planlı tatbikata 'akademik destek'
20 Mayıs 2019 11:20
|FETÖ'nün mahrem yapılanmasının iletişim modeli
20 Mayıs 2019 11:12
|Ramazanda 'kişiye özel uyku düzeni' tavsiyesi
20 Mayıs 2019 11:07
|İstanbul Fatih'te 4 kilo altını çalan hırsızlar kayıplara karıştı
20 Mayıs 2019 11:05
|Konya'da askeri mahrem operasyonunda 23 gözaltı
20 Mayıs 2019 10:32