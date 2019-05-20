1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Küpkaya Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor

Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Küpkaya Kanyonu, doğal güzelliğinin yanı sıra sportif olanaklarıyla da ziyaretçilerini cezbediyor - Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan:- "Ordu'nun her köşesi, ayrı bir güzellik sunuyor. Çok sayıdaki dere ve ırmaklarımızın üzerinde yer alan şelaleler, göller, kanyonlar görenleri etkiliyor ve mest ediyor"
 20 Mayıs 2019 12:51
Yazdır
Küpkaya Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor

Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Küpkaya Kanyonu geçen yıllarda olduğu gibi bu sezon da yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor.

İlçenin Kardeşler Mahallesi'nde bulunan ve çeşitli sportif aktivitelere de olanak tanıyan Küpkaya Kanyonu, doğal yapısı, akıntılarla şekillenmiş kayalarıyla dikkati çekiyor.

Yaz aylarında dahi suyunun sıcaklığı 5 derece civarında iken yaklaşık 2 kilometrelik kanyon, macera tutkunlarının yanı sıra yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapacak.

Daha önceki yıllarda ulusal bir gazete tarafından Türkiye'nin en güzel 10 kanyonu arasında gösterilen Küpkaya Kanyonu, balık tutmak, kano sporu yapmak ve yüzmek için de ziyaretçilerine olanak sağlıyor.

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Küpkaya Kanyonu'nun yapısı ve konumu itibariyle müthiş bir görselliğe sahip olduğunu söyledi.

Ordu'da turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında Küpkaya Kanyonu'nun geldiğini aktaran Türkcan, Ordu merkezden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki bölgeye her yıl binlerce turistin geldiği bilgisini verdi.

Doğal güzelliği ile büyüleyen kanyonun turizme kazandırılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydeden Türkcan, bölgeye işletmeci Fedayi Bayram tarafından restoran ve konaklama için çalışma başlatıldığını ve bu çalışmanın da sona geldiğini bildirdi.

Türkcan, bölgeye gelen turistlerin bundan sonra daha fazla vakit geçireceğini de dile getirerek, "Ordu'nun her köşesi, ayrı bir güzellik sunuyor. Çok sayıdaki dere ve ırmaklarımızın üzerinde yer alan şelaleler, göller, kanyonlar görenleri etkiliyor ve mest ediyor. Bu doğal güzellikleri yerli ve yabancı turistlerin yerinde görmelerini sağlamak amacıyla bizim çalışmalarımız da aralıksız sürüyor." dedi.

- Kanyon sezon öncesi temizlendi

Öte yandan sosyal medya üzerinden örgütlenen yaklaşık 60 kişi Küpkaya Kanyonu'na gelerek çevre temizliği yaptı.

Yoğun yağış altında kanyonu çöplerden temizleyen gönüllü vatandaşlar farkındalık oluşturdu.

İşletmeci Fedayi Bayram ise Küpkaya Kanyonu'na daha fazla turist gelmesi adına elini taşına altına koyduğunu belirterek, kanyon için çalışma yürüten herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Konya'da sahurda davulcuya DJ eşlik etti
20 Mayıs 2019 12:34		 Çöl tozu, Türkiye'ye ulaştı. Bir hafta sürecek
20 Mayıs 2019 11:51
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün yaptığı kaza kamerada
20 Mayıs 2019 09:55		 Meteoroloji duyurdu... Sıcaklıklar artıyor
20 Mayıs 2019 06:30
Sultanahmet'te en kapsamlı restorasyon
20 Mayıs 2019 06:10		 Fener alayında 400 metrelik Türk bayrağı açıldı
19 Mayıs 2019 22:28
Kapadokya'nın kültürünü bez bebeklerle yaşatıyor
19 Mayıs 2019 22:16		 1919 kişi zeybek oynayarak Atatürk'ü andı
19 Mayıs 2019 22:04
TRT'den Milli Mücadele'nin 100. yılına özel konser
19 Mayıs 2019 21:22		 Boşnak böreğini, Türk kültürüyle yeniden tatlandırdı
19 Mayıs 2019 19:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:55 - 17-18-19-20 Mayıs 2019 tarihinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar13:54 - Huawei'den kullanıcılarını rahatlatacak Google açıklaması13:50 - Bakan Kurum: Akıllı şehirler oluşturmayı amaçlıyoruz13:47 - 'Polis muhtarlara kim nereli diye soruyor' iddalarına yalanlama13:42 - 'Akın Öztürk korgeneral dahi olamazdı'13:41 - Yusufeli'de MHP'den AK Parti adayına destek13:38 - ATO'dan en hızlı büyüyen Ankara şirketlerine tebrik13:35 - TMO 26 yıl sonra kabuklu kırmızı mercimek alacak13:28 - Sarar çiftinin evindeki soygunda 1 gözaltı13:26 - YÖK bursuyla doktora yapanların sayısı 4 bine yaklaştı
13:17 - Yargıtay cezayı az buldu tacizci müdürün cezası arttı13:15 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:10 - Zabıta müdürünü ve komiserini öldüren sanık hakim karşına çıktı13:02 - Arkeolog 'ağaç kesme' yüzünden öldürüldü13:00 - Türk mutfağında artık unutulmaya yüz tutan helvalar13:00 - Bu okulda sınavlar öğretmensiz yapılıyor12:53 - YSK, 200 sayfalık gerekçeli kararı tamamladı12:51 - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından ABD'de panel
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay: 6 yıl 8 ay hapis cezası alan memur atılamaz
Mansur Yavaş, bütün sol sitelere reklam verdi
100. yıl karesinde sadece bir parti başkanı yer almadı
Dışişleri'nde FETÖ'nün sınav yolsuzluğu: 249 gözaltı
Yeni askerlik sistemine geçiş 2020'de
Memur adaylarından, İSKİ'ye sözlü sınav tepkisi
Google, Huawei ile işbirliğini kesti
3 haftalık asker, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Bir depo LPG'de 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz
Özel eğitim alanında destek eğitimi verecek uzman öğretici yetiştirme kursu düzenlenecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
facebook'ta yaptığı yorumlarla dünyayı kurtaracağını sanan insan 2
İstanbul havaalanı 3
Proje 3
ritüel 1
kırpmak 1
11.22.63 1
cuma akşamı eve girip pazartesi sabahına kadar çıkmamak 2
ergin ataman 1
zile basıp kaçmak 1
Baykuş 2
SON İLANLAR
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Atabey Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gümüşhane İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Emniyet Müd. Geçici İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Personel Alım İlanı
TÜBİTAK MAM İşçi Alım İlanı
Türkiye Petrolleri A.İşçi Alım İlanı
Malatya Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İl Tarımve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam