YSK, 200 sayfalık gerekçeli kararı tamamladı
|20 Mayıs 2019 12:53
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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçimin yenilenmesi kararının gerekçesini açıklaması bekleniyor.
Kurul, iki hafta önce, 4'e karşı 7 oyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmişti.
Kısa kararda, 31 Mart seçiminin iptali 2 gerekçeye dayandırıldı. İlki, 22 sayım döküm cetvelinin boş, 101'inin ise imzasız olması.
İkinci gerekçe ise kamu görevlisi olmayan sandık kurulu üyeleri. 225 sandık kurulu başkanının, seçim kanununun 22'nci maddesine aykırı olarak kamu görevlileri arasından seçilmediği belirtildi.
3 bin 500 sandık kurulu üyesinin de kamu görevlisi olmadığı tespit edildi. Edinilen bilgilere göre YSK gerekçeli karar çalışmalarında sona geldi.
Kurul İstanbul kararına dair tartışmaların devam ettiği sürede henüz sonuca ilişkin gerekçeli kararını açıklamadı.
Bugün kurulun toplanarak, gerekli tasnif ve imza işlemlerinin akabinde gerekçeli kararı kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.
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