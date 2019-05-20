Arkeolog 'ağaç kesme' yüzünden öldürüldü
|20 Mayıs 2019 13:02
|Yazdır
Olay, dün 15.30 sıralarında, Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi Çıralı sahilinde meydana geldi. Sinan Sertel ile S.P. arasında Kumluca ilçesindeki Olympos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiaları üzerine tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından S.P., yanındaki bıçakla Sinan Sertel'i göğsünden bıçakladı. S.P. olay yerinden kaçtı.
Sinan Sertel ise sağlık görevlilerince hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Sertel'in, Olympos Antik Kenti kazılarında doktora yaptığı ve kazı ekibi başkan yardımcısı olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan S.P.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.
İlk başta cinayet aleti bıçağı denize attığını öne süren S.P., jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu karakoldaki ifadesinde bıçağı ormanlık alana attığını itiraf etti. Jandarma şüphelinin ifadesi doğrultusunda bıçağı buldu. S.P.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sarar çiftinin evindeki soygunda 1 gözaltı
20 Mayıs 2019 13:28
|Zabıta müdürünü ve komiserini öldüren sanık hakim karşına çıktı
20 Mayıs 2019 13:10
|Kapalı olduğu gerekçesiyle camiyi yakmaya kalkıştı
20 Mayıs 2019 10:38
|Ambulans seyir halindeyken alev aldı
20 Mayıs 2019 10:33
|İlkokuldaki kantinci çocuklara tacizden tutuklandı
20 Mayıs 2019 10:32
|Emlakçıya aracında infaz
20 Mayıs 2019 08:05
|3 haftalık asker, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
20 Mayıs 2019 07:45
|Tacizciyi terlikle döverek polise teslim etti
20 Mayıs 2019 07:35
|AK Parti İlçe Başkanlığına EYP'li ve havai fişekli saldırı
20 Mayıs 2019 07:30
|Silahı temizlerken arkadaşını başından vurdu
19 Mayıs 2019 20:58