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17-18-19-20 Mayıs 2019 tarihinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar

17-18-19-20 Mayıs 2019 tarihinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
 20 Mayıs 2019 13:55
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17-18-19-20 Mayıs 2019 tarihinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar

15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.

Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.

Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.

Aşağıda 17-18-19-20 Mayıs 2019 tarihi itibariyle haklarında gözaltı, tutuklama, kontrol tedbirleri ve yargı kararları FETÖ okullarının 3'te 2'si eridi İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanmasından 48 kişiye gözaltı Bursa'da FETÖ'den 25'i muvazzaf 49 askere gözaltı Adana'da FETÖ operasyonunda 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı Antalya'da 4 FETÖ'cü hücre evinde yakalandı Karabük'te 2 muvazzaf asker ile askeri okuldan ilişiği kesilen bir kişiye gözaltı Eskişehir'deki FETÖ davalarında 4 sanıktan 3'üne hapis cezası verildi Kastamonu'daki 2 FETÖ sanığından birine 1 yıl 6 ay hapis Kara Harp Okulu davasında tutukluluğa devam kararı Zonguldak eski emniyet müdürüne FETÖ'den hapis istendi Balıkesir'de FETÖ davasında 29 sanığa hapis cezası Adana'daki bylock kullanıcısı sanığa hapis istemi OHAL Komisyonu, O komiseri göreve iade etti Eski yarbay Alkan'ın FETÖ'den yargılandığı davada gizli tanık dinlenecek FETÖ üyesinin evinden para listesinin yer aldığı ajanda çıktı Niğde'de 2 FETÖ firarisi yakalandı Samsun'daki FETÖ soruşturmasında PTT eski müdürüne adli kontrol FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasında 7 kişiden biri tutuklandı Kocaeli'deki FETÖ operasyonunda 2 astsubay tutuklandı 'AK Parti seçmen kütük verilerine nasıl ulaşmıştır' Bakan Akar ve komutanlardan F-35'lerin konuşlanacağı üste inceleme İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava ertelendi Düzce'deki FETÖ davasında 2 sanığa beraat Darbe sanığı generalden 'Ankara'nın turistlik haritası' savunması FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okulunda 2'nci cinsel taciz iddiası Kayseri'de 21'i muvazzaf 31 şüpheli gözaltına alındı Hücre evinde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı, eşi serbest Karabük'te gözaltına alınan 3 FETÖ şüphelisi adli kontrolle serbest 'İsminiz FETÖ'ye karıştı' diyerek 150 bin lira dolandırdı FETÖ'nün belediyeler imamı Karaarslan konuşacak mı? FETÖ Kumpaslarının bilirkişisi'ne profesörlük FETÖ'ye eleman kazandıran bir kişi Adana'da yakalandı Karlov davasındaki FETÖ'cü avukat deşifre oldu Dışişleri'nde FETÖ'nün sınav yolsuzluğu: 249 gözaltı Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda bir kişi gözaltına alındı Konya'da askeri mahrem operasyonunda 23 gözaltı FETÖ'nün mahrem yapılanmasının iletişim modeli FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası FETÖ sanığı istihbaratçı binbaşıya beraat FETÖ'den aranan öğretmen Samsun'da yakalandı 'Akın Öztürk korgeneral dahi olamazdı'

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