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Zabıta müdürünü ve komiserini öldüren sanık hakim karşına çıktı

Adana'da zabıta müdürü ve komiserini silahla öldürdüğü, amirini yaraladığı iddiasıyla dava açılan tutuklu sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı
 20 Mayıs 2019 13:10
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Zabıta müdürünü ve komiserini öldüren sanık hakim karşına çıktı

Adana'da, Çukurova Belediyesinde zabıta müdürü ve komiserini silahla öldürdüğü, amirini yaraladığı öne sürülen tutuklu sanığın iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Altuğ, bazı müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, iddianameyi okuyup sanığa yasal haklarını hatırlatmasının ardından savunmasını yapmasını istedi.

Sanık Altuğ, bir uzman çavuştan, belediyede zabıta olarak işe yerleştirileceği vaadiyle para alındığı söylentileri yüzünden zabıta amirliği görevinden alındığını belirterek, bu nedenle ölen zabıta komiseri Habil Aykan ve zabıta müdürü Cengiz Aydoğdu ile aralarında anlaşmazlık bulunduğunu anlattı.

Altuğ, "Söylenecek bir şey yoktur, onlar beni öldürdüler, ben de onları öldürdüm. Başka bir diyeceğim yoktur." dedi.

Saldırıda ağır yaralanan zabıta amiri Kenan Özdemir de sanıktan şikayetçi oldu.

Aydoğdu'nun odasından silah sesi gelmesi üzerine dışarı çıktığını belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Sanığın elinde silah vardı. Sanık beni görünce üzerime yöneldi. Bunun üzerine kalem odasına girip içeriden kapıyı kapatmaya çalıştım. Kapıyı zorlayıp içeri girdikten sonra ben elindeki silahı almaya çalıştım. Yakın mesafeden karın bölgeme bir el ateş edildi. Yaralandım. Ondan sonraki olayları hatırlamıyorum."

Müştekiler Sibel Aykan ve Yücel Aydoğdu da sanıktan şikayetçi oldu.

Duruşmada 18 tanığın dinlenmesinin ardından savcı, sanığın tutukluluk halinin devamına, ayrıca akıl hastası olup olmadığının belirlenmesi için resmi sağlık kurumunda gözlem altına alınmasına karar verilmesini istedi.

Sanığın avukatı da müvekkilinin eylemi tasarlamadığını, öldürme kastının olmadığını öne sürerek, ruh sağlığıyla ilgili rapor aldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanığın, İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevkine, 3 haftayı geçmeyecek şekilde gözlem altına alınmasına ve akıl sağlığının yerinde olup olmadığıyla ilgili rapor alınmasına hükmetti.

Duruşma, diğer müştekiler ve tanıkların dinlenmesi ile eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Çukurova Belediyesinde 7 Aralık 2018'deki silahlı saldırıda zabıta müdürü Cengiz Aydoğdu (51) ve zabıta komiseri Habil Aykan'ı (52) öldürdüğü, zabıta amiri Kenan Özdemir'i (52) yaraladığı öne sürülen Fen İşleri Müdürlüğü Yol Şantiyesi zabıta memuru Ahmet Altuğ hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
Anadolu Ajansı
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