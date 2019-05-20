Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
|20 Mayıs 2019 13:15
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,28 artışla 87.039,57 puandan tamamladı.
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 243,51 puan artarken, toplam işlem hacmi yaklaşık 2,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,86 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,44 spor oldu.
Avrupa borsalarındaki değer kayıplarına karşın pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 87.116,42 puana kadar yükseldi.
Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret hamlelerinin yanı sıra, ABD'nin İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla Bombardıman Görev Gücü'nü Körfez'e sevk etmesinin küresel piyasalardaki endişeleri artırdığını kaydetti.
Artan jeopolitik gerilim ve ticaret savaşı endişelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.500 seviyesinin destek, 89.500 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.
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