Yargıtay cezayı az buldu tacizci müdürün cezası arttı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde öğrencilerini taciz ettiği iddiasıyla yargılanan okul müdürüne verilen 27 yıl hapis cezası, Yargıtay'ın az bulması üzerine 30 yıla çıkarıldı
|20 Mayıs 2019 13:17
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Kurşunlu İlkokulu'nun o dönem müdürü olan I.D.'dan bazı veliler, kız çocuklarını taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. 2016 yılında yapılan şikayetlerin ardından D., jandarma tarafından gözaltına alındı. 5'i öğrenci 6 kişiyi taciz ettiği öne sürülen müdür, tutuklandı.
İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada 2017 yılında karar çıktı. Tutuklu sanık D., 5 öğrenciden 3'üne yönelik taciz suçlamasında beraat ederken, 2'sine yönelik eylemin sabit olduğu gerekçesiyle 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Dosyayı inceleyen Yargıtay, cezayı az bularak, kararı bozdu. Bozma kararının ardından İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yapılan yargılamada I.D., 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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