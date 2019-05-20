ATO'dan en hızlı büyüyen Ankara şirketlerine tebrik
|20 Mayıs 2019 13:38
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi" listesine giren 22 Ankaralı şirketi kutlayarak, "Ankara'nın sadece siyasetin değil ekonominin de Başkenti olduğunu bir kez daha gördük." ifadesini kullandı.
ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğinde belirlenen listede 22 Ankaralı şirketin yer almasından büyük memnuniyet ve gurur duyduğunu ifade etti.
Ankara'nın, İstanbul'un ardından listede ikinci sırada yer aldığına dikkati çeken Baran, "Ankara'nın sadece siyasetin değil ekonominin de Başkenti olduğunu bir kez daha gördük." değerlendirmesinde bulundu.
Baran; ticareti, büyümeyi, ihracatı ve istihdamı sürdüren listedeki şirketlerin Türkiye'nin başarılı girişimciliğinin, yılmadan çalışması ve üretmesinin ispatı olduğunu kaydetti.
Listenin, Kurtuluş Savaşı'nın başladığı 19 Mayıs 1919'un 100. yılında açıklanmasının önemine işaret eden Baran, "Kurtuluş Savaşı'nın artık ekonomik alanda verildiğini söylemiştik. Hızlı büyüyerek bizi gururlandıran şirketlerimiz, ekonomik alandaki Kurtuluş Savaşı'nın 1919 ruhuyla sürdürüldüğünü gösterdi." ifadesini kullandı.
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