1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yusufeli'de MHP'den AK Parti adayına destek

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2 Haziran'da yapılacak Yusufeli Belediye Başkanlığı yenileme seçimlerinde MHP, AK Parti adayını destekleyecek
 20 Mayıs 2019 13:41
Yazdır
Yusufeli'de MHP'den AK Parti adayına destek

Yüksek Seçim Kurulunun kararı ile Yusufeli'de 2 Haziran'da yenilenecek belediye başkanlığı seçimlerine saylı günler kala MHP adayını çekerek Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti adayı Eyüp Aytekin'e destek verme kararı aldı.

MHP Artvin İl Başkanı Serdar Kılınç, yaptığı açıklamada, partisinin 31 Mart yerel seçimlerinde kendi adayı ile seçimlere katıldığını anımsatarak, Yusufeli halkının sandığa giderek bir tercihte bulunduğu belirtti.

CHP'nin seçim sonuçlarına itirazda bulunduğunu ve YSK'nin seçimlerin yenilenmesine karar verdiğini hatırlatan Kılınç, "Tüm yurtta Cumhur İttifakı ruhunun hakim olduğu bir ortamda genel merkezimizin ve liderimizin talimatları, adayımızla ve teşkilatlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda 2 Haziran'da yapılacak yenileme seçimlerinde Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti adayı Eyüp Aytekin'i destekleme kararı aldık. İnşallah bu kararla Yusufeli'de hayırlı sonuçlar elde edeceğiz". ifadesini kullandı.

İttifak sonrası Yusufeli'nde yeni bir sayfa açılacağını belirten Kılınç, tüm yaşanmışlıklara rağmen, devlet için, millet için, daha güzel bir Yusufeli için, MHP olarak Eyüp Aytekin'e destek vereceklerini bildirdi.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde AK Parti adayı Eyüp Aytekin 1819, CHP adayı Barış Demirci 1816, MHP Adayı Erdal Demirci 542, diğer siyasi parti adayları da 34 oy almıştı. CHP'nin seçim sonuçlarına itirazı sonrası YSK ilçede 2 kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek aradaki farkın bire inmesi nedeniyle seçimlerin iptaline karar vermişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Kurum: Akıllı şehirler oluşturmayı amaçlıyoruz
20 Mayıs 2019 13:50		 'Polis muhtarlara kim nereli diye soruyor' iddalarına yalanlama
20 Mayıs 2019 13:47
YSK, 200 sayfalık gerekçeli kararı tamamladı
20 Mayıs 2019 12:53		 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından ABD'de panel
20 Mayıs 2019 12:51
HDP'den 'İstanbul'daki kürt seçmen' açıklaması
20 Mayıs 2019 12:31		 Akar, Rusya Savunma Bakanı ile görüştü
20 Mayıs 2019 12:29
Meclis, bilişim teknolojileri bağımlılığı sorununu masaya yatırıyor
20 Mayıs 2019 11:46		 Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
20 Mayıs 2019 11:15
Yunan Savunma Bakanlığı ile teknik görüşmeler gerçekleştirilecek
20 Mayıs 2019 11:09		 Bakan Gül'den ailelere telefon uyarısı
20 Mayıs 2019 10:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:55 - 17-18-19-20 Mayıs 2019 tarihinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar13:50 - Bakan Kurum: Akıllı şehirler oluşturmayı amaçlıyoruz13:47 - 'Polis muhtarlara kim nereli diye soruyor' iddalarına yalanlama13:42 - 'Akın Öztürk korgeneral dahi olamazdı'13:41 - Yusufeli'de MHP'den AK Parti adayına destek13:38 - ATO'dan en hızlı büyüyen Ankara şirketlerine tebrik13:35 - TMO 26 yıl sonra kabuklu kırmızı mercimek alacak13:28 - Sarar çiftinin evindeki soygunda 1 gözaltı13:26 - YÖK bursuyla doktora yapanların sayısı 4 bine yaklaştı13:17 - Yargıtay cezayı az buldu tacizci müdürün cezası arttı
13:15 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:10 - Zabıta müdürünü ve komiserini öldüren sanık hakim karşına çıktı13:02 - Arkeolog 'ağaç kesme' yüzünden öldürüldü13:00 - Türk mutfağında artık unutulmaya yüz tutan helvalar13:00 - Bu okulda sınavlar öğretmensiz yapılıyor12:53 - YSK, 200 sayfalık gerekçeli kararı tamamladı12:51 - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından ABD'de panel12:51 - Küpkaya Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay: 6 yıl 8 ay hapis cezası alan memur atılamaz
Mansur Yavaş, bütün sol sitelere reklam verdi
100. yıl karesinde sadece bir parti başkanı yer almadı
Dışişleri'nde FETÖ'nün sınav yolsuzluğu: 249 gözaltı
Yeni askerlik sistemine geçiş 2020'de
Memur adaylarından, İSKİ'ye sözlü sınav tepkisi
Google, Huawei ile işbirliğini kesti
3 haftalık asker, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Bir depo LPG'de 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz
Özel eğitim alanında destek eğitimi verecek uzman öğretici yetiştirme kursu düzenlenecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
stiletto ayakkabı 2
Proje 3
Yüzyüzeyken konuşuruz 1
Fenerbahçe'nin Boluspor'dan 6 Gol Yemesi 1
zile basıp kaçmak 1
ev yapımı köfte 4
şeytan diyor ki 4
çevrimdışı takılmak 3
şehit 1
Güzel günler sana gelmez,sen onlara yürüyeceksin 1
SON İLANLAR
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Atabey Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gümüşhane İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Emniyet Müd. Geçici İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Personel Alım İlanı
TÜBİTAK MAM İşçi Alım İlanı
Türkiye Petrolleri A.İşçi Alım İlanı
Malatya Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İl Tarımve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam