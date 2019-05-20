'Polis muhtarlara kim nereli diye soruyor' iddalarına yalanlama
Büyükçekmece Kaymakamlığından açıklama: Polis olduğunu söyleyen kişiler muhtarlara 'kim nereli diye soruyor' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır
|20 Mayıs 2019 13:47
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Büyükçekmece Kaymakamlığı, bazı basın yayın organlarında "Büyükçekmece'de polis olduğunu söyleyen kişiler muhtarlara kim nereli" diye soruyor" şeklinde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bazı basın yayın organlarında 'Büyükçekmece'de polis olduğunu söyleyen kişiler muhtarlara kim nereli diye soruyor' şeklinde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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