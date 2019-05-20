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Vekalet ücreti alıp dava açmayan avukata hapis

KAYSERİ'de avukat Yahya K.D. (45), vekalet ücreti aldığı müvekkilinin davasını 13 yıl boyunca açmadığı gerekçesiyle yargılandığı davada 'görevi kötüye kullanmak' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca sanık avukatı 5 ay meslekten uzaklaştırdı
 20 Mayıs 2019 14:01
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Vekalet ücreti alıp dava açmayan avukata hapis

Merkez Kocasinan ilçesi Hasancı Mahallesi'nde oturan Solmaz K. (83), 13 yıl önce babasından kalan 5 bin 500 metrekarelik tarla için miras davası açmak istedi. İddiaya göre Solmaz K., davayı açması için avukat Yahya K.D.'ye farklı zamanlarda vekalet ücreti olarak 4 bin TL verdi. Ancak aradan geçen 13 yıla rağmen avukat davayı açmadı.

Solmaz K. da suç duyurusunda bulundu. Yahya K.D. hakkında 'görevi kötüye kullanmak' suçundan dava açıldı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuksuz sanık Yahya K.D. ve şikayetçi Solmaz K. hazır bulundu. Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen Solmaz K., "13 yıl boyunca beni oyaladı. Ne zaman sorsam 'bugün dava açıyorum' dedi. Ama bir türlü açmadı" diye konuştu.

Sanık avukat Yahya K.D. ise Solmaz K.'nin konuyu takip etmesi için kendisiyle görüştüğünü ancak dava açması yönünde bir talebi olmadığını öne sürdü. Sanık avukat, "Davayı bugün 'aç' diyorlarsa açmaya, 'yok paramızı ver' diyorlarsa paralarını vermeye hazırım. Beraatimi istiyorum, suçsuzum" dedi.

Mahkeme, Yahya K.D.'yi 'görevi kötüye kullanmak' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırarak, 5 ay meslekten uzaklaştırdı.
DHA
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