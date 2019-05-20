1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kaman Belediye'sinden 'Atatürk Bilgi Evi' açıklaması

Belediye Başkanı Necati Çolak: Oradaki usulsüz dershanecilik faaliyetine son verdik. Orası çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız için değişik kültürel faaliyetler yapmaya devam edecektir
 20 Mayıs 2019 14:31
Yazdır
Kaman Belediye'sinden 'Atatürk Bilgi Evi' açıklaması

Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, belediye bünyesindeki Atatürk Bilgi Evi'nin kapatıldığı iddialarına ilişkin, "Oradaki usulsüz dershanecilik faaliyetine son verdik. Orası çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız için değişik kültürel faaliyetler yapmaya devam edecektir." dedi.

Çolak, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, "Atatürk Bilgi Evi, açıklama yapılmadan kapatıldı." şeklinde eksik bilgiye dayanan yanlış haberler çıktığını söyledi.

Belediyenin ilgili biriminden aldığı rapor doğrultusunda, Atatürk Bilgi Evi'nin öğrencilere sadece ek ders vermek amacıyla kurulduğunu, başka hiçbir faaliyetinin olmadığını dile getiren Çolak, sonra burada kuruluş amacının dışına çıkıldığını, çalışan personelin çoğunluğunun seçim sürecinde işe alındığını tespit ettiklerini anlattı.

Burada çalışan öğretmenlerin hiçbirinin pedagojik formasyonu olmadığını ifade eden Çolak, şöyle konuştu:

"Pedagojik formasyonu olmayan bir kişinin çocuklara ne kadar faydalı olabileceğini halkımızın takdirine bırakıyorum. Yine raporların incelenmesinde, çocuklarımızın aslında ek ders görmek için gittiği fakat çizgi film, oyun gibi etkinliklerle geleceğimizin teminatı çocuklarımıza boşa vakit kaybettirilmekte olduğunu gördük. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda bu eksikliği tamamlamak için hafta içi ve hafta sonu destekleme ve yetiştirme kursları verilmektedir. İsteyen her öğrenci ücretsiz bu kurslardan faydalanabilmektedir."

Atatürk Bilgi Evi'nin toplam personel gideri ve sigorta bedelinin aylık 40 bin lira olduğunu belirten Çolak, burada çalışan 8 kişinin maaşlarını belediyeden aldığını söyledi.

Çolak, şu ifadeleri kullandı:

"Burada ayrıca öğrencilerden 'aidat' adı altında ücret alındığı ve bunun hiçbir resmi kaydının olmadığı görülmüştür. Bunun kimin tarafından ne şekilde toplandığı ve ne şekilde harcandığı bilinmemektedir. Burası çocuklarımızın eğitim görmeleri için kurulmuş etüt merkezi gibi bir yer olmasına rağmen bu amaçla kullanılmadığı tarafımızdan tespit edilmiştir. Yıllık 480 bin lira gibi gereksiz bir maliyet yüklenmektedir. Ayrıca resmi kayıtların incelenmesinde, bu yerin çocuklara eğitim vermek üzere açıldığına dair valilik ve kaymakamlık gibi resmi kurumlardan hiçbir olur alınmadığı görülmektedir. Şu bilinmelidir ki biz oradaki usulsüz dershanecilik faaliyetine son verdik. Orası çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız için değişik kültürel faaliyetler yapmaya devam edecektir. "
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
100 bininci fidanı Bakan Selçuk dikti
20 Mayıs 2019 15:34		 'Belediyedeki bankamatik memurlarını tespit ettik'
20 Mayıs 2019 15:28
Kurtulmuş'tan bedelli ve 3600 ek gösterge açıklaması
20 Mayıs 2019 15:04		 Canikli'den Rabia Naz'ın babası için açıklama
20 Mayıs 2019 14:47
CHP'den Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a çağrı
20 Mayıs 2019 14:11		 Bakan Kurum: Akıllı şehirler oluşturmayı amaçlıyoruz
20 Mayıs 2019 13:50
'Polis muhtarlara kim nereli diye soruyor' iddalarına yalanlama
20 Mayıs 2019 13:47		 Yusufeli'de MHP'den AK Parti adayına destek
20 Mayıs 2019 13:41
YSK, 200 sayfalık gerekçeli kararı tamamladı
20 Mayıs 2019 12:53		 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından ABD'de panel
20 Mayıs 2019 12:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:40 - 'Fetö borsası' davasında 23 tahliye15:34 - 100 bininci fidanı Bakan Selçuk dikti15:28 - 'Belediyedeki bankamatik memurlarını tespit ettik'15:24 - Moritanya'daki Maarif Vakfı ekibi trafik kazası geçirdi: 1 ölü15:23 - 2019 yılı İhtisas Kursu Seçme duyurusu yayımlandı15:19 - Antalya'da öldürülen arkeolog için müze önünde tören15:17 - Maden sahasındaki heyelana ilişkin davada hapis istemi15:08 - FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası15:07 - FETÖ'nün sözde 'bölge imamı' hakkında hapis istemi15:04 - Kurtulmuş'tan bedelli ve 3600 ek gösterge açıklaması
15:04 - Burdur'da okul bahçesi duvarı tuval oldu14:50 - Avukat eşini öldüren doktor kocaya tutuklama14:47 - Canikli'den Rabia Naz'ın babası için açıklama14:44 - Polenleyicilerin baş aktörü arıların yüzde 40'ı yok olabilir14:44 - 'Matematik zorunlu değil' iddiası doğru çıkmadı14:33 - FETÖ'den aranan öğretmen Samsun'da yakalandı14:31 - Kaman Belediye'sinden 'Atatürk Bilgi Evi' açıklaması14:26 - 'Sahurda ve iftarda bağırsak tembelliğine karşı salata tüketilmeli'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay: 6 yıl 8 ay hapis cezası alan memur atılamaz
Mansur Yavaş, bütün sol sitelere reklam verdi
100. yıl karesinde sadece bir parti başkanı yer almadı
Yeni askerlik sistemine geçiş 2020'de
Dışişleri'nde FETÖ'nün sınav yolsuzluğu: 249 gözaltı
Bir depo LPG'de 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz
Memur adaylarından, İSKİ'ye sözlü sınav tepkisi
Google, Huawei ile işbirliğini kesti
3 haftalık asker, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Bu okulu bitiren öğrencilerin işi hazır
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zeki insanlar espri yapar fakat espriyi anlayanlar daha zekalı 1
aralara virgül serpiştirmek 1
2018-2019 yılı şampiyonu Galatasaray 5
Piremseslik sendromu 3
yabancı yapımları alt yazılı izlemeyi tercih eden insan 2
yıllar sonra buraya bakmak 3
Yüzyüzeyken konuşuruz 1
imam nikahı 3
Güzel günler sana gelmez,sen onlara yürüyeceksin 1
kısa entri yazamamak 5
SON İLANLAR
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Atabey Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gümüşhane İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Emniyet Müd. Geçici İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Personel Alım İlanı
TÜBİTAK MAM İşçi Alım İlanı
Türkiye Petrolleri A.İşçi Alım İlanı
Malatya Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İl Tarımve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam