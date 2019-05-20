'Matematik zorunlu değil' iddiası doğru çıkmadı

Milli Eğitim Bakanlığı hafta sonunda, liselerde yeni paradigmayı açıkladı.

Açıklama sonrasında Matematik dersinin zorunlu olmadığına yönelik Birgün Gazetesinde yer alan bir haber tüm internet sitelerine yayıldı

Ancak bu iddia doğru değil. Matematik dersi, 9, 10 ve 11. sınıflarda, zorunlu dersler arasında yer alıyor. Sadece liselerin son sınıfında zorunlu değil. Şuanki sistem de bu zaten bu şekilde

PROF. ERKUT: MATEMATİK ZORUNLU

Özyeğin Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Erhan Erkut sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Matematik'in zorunlu olduğuna yönelik olarak şunları söyledi:

"MEB'in yeni plani hakkinda epey olumsuz tivit gordum. Din zorunlu deniyor. Su anda da zorunlu--degisiklik yok (yani AIHM kararina aykirilik suruyor). Matematik secmeli deniyor. Ilk 3 yil zorunlu, 4. yil secmeli--ki su anda da (Fen Liseleri haric) bu mumkun.

YENİ TASARIDA YER ALAN ÖNEMİ NOKTALAR

Ote yandan yeni tasarimda olumlu bir cok nokta var. Ornegin ders sayisinin azaltilmasi, ogrencilere secme sansi taninmasi, yaparak ogrenme, portfolyo, sertifikalar, rehberlik vurgusu, yeni dersler vs. Degisimin fazlandirilmasi da cok olumlu. Herkese hazirlik icin zaman taniniyor.

3 buyuk kaygim var:

1) Egitimde cok fazla bakan/plan degistiren bir ulkede 5 yillik bir planin uygulanma ihtimali?,

2) Yeni anlayisa ve yeni derslere uyabilecek ogretmen yetistirilmesi?,

3) Bu kadar esnek ortamin sonuna konulacak universite sinavi?

Yeni plan bircok yonu ile en basarili egitim uygulamalarindan birisi olan IB'ye benziyor. Destekliyorum. Yukaridaki kaygilarimin onde geleni universite sinavi. Bu sinava ne olacaginin hemen aciklanmasi gerek. Yoksa o yeni (ilginc isimli) derslerde test cozulur.

Ogretmen sorununu tumuyle cozmek cok zor ama ogretmenlerin %5-10'unu bile yeni sisteme uygun olacak sekilde yeniden egitebilirsek onemli bir fark yaratmis oluruz. Hic olmazsa her ilin en iyi birkac okulunda bu sistem tumuyle uygulanabilir. Bu da ulke icin ciddi bir firsat yaratir

Umidim, bu planin birkac yil icinde rafa kaldirilmamasi. Plan cagdas ve ileriye donuk. Iktidar degisse bile uygulanmaya devam edilebilecek bir plan oldugunu dusunuyorum. Ozetle, ilk iki kaygim ucuncuden daha az onemli. Ama universiteye giris sinavi konusu cok onemli.