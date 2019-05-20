1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Matematik zorunlu değil' iddiası doğru çıkmadı

MEB'in liseler için açıkladığı yeni sistemde, Matematik'in dersinin zorunlu olmadığına dair iddianın doğru olmadığı belirtildi.
 20 Mayıs 2019 14:44
Yazdır
'Matematik zorunlu değil' iddiası doğru çıkmadı

Milli Eğitim Bakanlığı hafta sonunda, liselerde yeni paradigmayı açıkladı.

Açıklama sonrasında Matematik dersinin zorunlu olmadığına yönelik Birgün Gazetesinde yer alan bir haber tüm internet sitelerine yayıldı

Ancak bu iddia doğru değil. Matematik dersi, 9, 10 ve 11. sınıflarda, zorunlu dersler arasında yer alıyor. Sadece liselerin son sınıfında zorunlu değil. Şuanki sistem de bu zaten bu şekilde

PROF. ERKUT: MATEMATİK ZORUNLU

Özyeğin Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Erhan Erkut sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Matematik'in zorunlu olduğuna yönelik olarak şunları söyledi:

"MEB'in yeni plani hakkinda epey olumsuz tivit gordum. Din zorunlu deniyor. Su anda da zorunlu--degisiklik yok (yani AIHM kararina aykirilik suruyor). Matematik secmeli deniyor. Ilk 3 yil zorunlu, 4. yil secmeli--ki su anda da (Fen Liseleri haric) bu mumkun.

YENİ TASARIDA YER ALAN ÖNEMİ NOKTALAR

Ote yandan yeni tasarimda olumlu bir cok nokta var. Ornegin ders sayisinin azaltilmasi, ogrencilere secme sansi taninmasi, yaparak ogrenme, portfolyo, sertifikalar, rehberlik vurgusu, yeni dersler vs. Degisimin fazlandirilmasi da cok olumlu. Herkese hazirlik icin zaman taniniyor.

3 buyuk kaygim var:
1) Egitimde cok fazla bakan/plan degistiren bir ulkede 5 yillik bir planin uygulanma ihtimali?,
2) Yeni anlayisa ve yeni derslere uyabilecek ogretmen yetistirilmesi?,
3) Bu kadar esnek ortamin sonuna konulacak universite sinavi?

Yeni plan bircok yonu ile en basarili egitim uygulamalarindan birisi olan IB'ye benziyor. Destekliyorum. Yukaridaki kaygilarimin onde geleni universite sinavi. Bu sinava ne olacaginin hemen aciklanmasi gerek. Yoksa o yeni (ilginc isimli) derslerde test cozulur.

Ogretmen sorununu tumuyle cozmek cok zor ama ogretmenlerin %5-10'unu bile yeni sisteme uygun olacak sekilde yeniden egitebilirsek onemli bir fark yaratmis oluruz. Hic olmazsa her ilin en iyi birkac okulunda bu sistem tumuyle uygulanabilir. Bu da ulke icin ciddi bir firsat yaratir

Umidim, bu planin birkac yil icinde rafa kaldirilmamasi. Plan cagdas ve ileriye donuk. Iktidar degisse bile uygulanmaya devam edilebilecek bir plan oldugunu dusunuyorum. Ozetle, ilk iki kaygim ucuncuden daha az onemli. Ama universiteye giris sinavi konusu cok onemli.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB'den 1,6 milyon çocuk için 'Dersi açık havada oyunla işle' çağrısı
20 Mayıs 2019 11:16		 5 ders zorunlu olmaktan çıkarılıyor
19 Mayıs 2019 16:14
İşte yeni dönemde lisede seçilecek dersler
18 Mayıs 2019 16:27		 Üniversite sınavı 2024 yılında değişecek
18 Mayıs 2019 12:45
Bakan Ziya Selçuk, liselerde yeni modeli açıkladı
18 Mayıs 2019 12:11		 2019-2020 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi
15 Mayıs 2019 15:56
Bakan Selçuk açıkladı: Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacak
15 Mayıs 2019 15:11		 Okul tatilleri yeniden düzenleniyor
14 Mayıs 2019 23:21
Cumhuriyet tarihinde ilk kez hazırladı: Özel müfredat
10 Mayıs 2019 12:10		 Mesleki ve teknik liselere 'organize' destek
09 Mayıs 2019 12:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:40 - 'Fetö borsası' davasında 23 tahliye15:34 - 100 bininci fidanı Bakan Selçuk dikti15:28 - 'Belediyedeki bankamatik memurlarını tespit ettik'15:24 - Moritanya'daki Maarif Vakfı ekibi trafik kazası geçirdi: 1 ölü15:23 - 2019 yılı İhtisas Kursu Seçme duyurusu yayımlandı15:19 - Antalya'da öldürülen arkeolog için müze önünde tören15:17 - Maden sahasındaki heyelana ilişkin davada hapis istemi15:08 - FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası15:07 - FETÖ'nün sözde 'bölge imamı' hakkında hapis istemi15:04 - Kurtulmuş'tan bedelli ve 3600 ek gösterge açıklaması
15:04 - Burdur'da okul bahçesi duvarı tuval oldu14:50 - Avukat eşini öldüren doktor kocaya tutuklama14:47 - Canikli'den Rabia Naz'ın babası için açıklama14:44 - Polenleyicilerin baş aktörü arıların yüzde 40'ı yok olabilir14:44 - 'Matematik zorunlu değil' iddiası doğru çıkmadı14:33 - FETÖ'den aranan öğretmen Samsun'da yakalandı14:31 - Kaman Belediye'sinden 'Atatürk Bilgi Evi' açıklaması14:26 - 'Sahurda ve iftarda bağırsak tembelliğine karşı salata tüketilmeli'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay: 6 yıl 8 ay hapis cezası alan memur atılamaz
Mansur Yavaş, bütün sol sitelere reklam verdi
100. yıl karesinde sadece bir parti başkanı yer almadı
Yeni askerlik sistemine geçiş 2020'de
Dışişleri'nde FETÖ'nün sınav yolsuzluğu: 249 gözaltı
Bir depo LPG'de 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz
Memur adaylarından, İSKİ'ye sözlü sınav tepkisi
Google, Huawei ile işbirliğini kesti
3 haftalık asker, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Bu okulu bitiren öğrencilerin işi hazır
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zeki insanlar espri yapar fakat espriyi anlayanlar daha zekalı 1
aralara virgül serpiştirmek 1
2018-2019 yılı şampiyonu Galatasaray 5
Piremseslik sendromu 3
yabancı yapımları alt yazılı izlemeyi tercih eden insan 2
yıllar sonra buraya bakmak 3
Yüzyüzeyken konuşuruz 1
imam nikahı 3
Güzel günler sana gelmez,sen onlara yürüyeceksin 1
kısa entri yazamamak 5
SON İLANLAR
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Atabey Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gümüşhane İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Emniyet Müd. Geçici İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Personel Alım İlanı
TÜBİTAK MAM İşçi Alım İlanı
Türkiye Petrolleri A.İşçi Alım İlanı
Malatya Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İl Tarımve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam