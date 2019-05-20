Burdur'da okul bahçesi duvarı tuval oldu
|20 Mayıs 2019 15:04
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Burdur'da bir lisenin bin 500 metrekarelik bahçe duvarına baştan başa resim yapıldı.
Burdur Lisesi'nde eğitimini sürdüren 9'uncu sınıf öğrencileri, resim öğretmenlerinin yardımıyla okulun bin 500 metrekarelik bahçe duvarını tuval olarak kullandı, sulu boyadan özgün resimler çizdi.
Resim öğretmeni ve ressam Hülya Canbaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulun bahçe duvarını resim sanatıyla güzelleştirdiklerini söyledi.
Öğrencilerin özgün resim yapmayı deneyimlediklerini aktaran Canbaz, "Öğrencilerim boyaya, fırçaya dokunarak resim sanatıyla tanıştı." dedi.
Canbaz, yaklaşık 8 aylık bir çalışma sonucu özgün resimler ortaya çıkardıklarına vurgu yaparak, şunları kaydetti:
"Dokuzuncu sınıflarla çalıştık, toplamda 120 öğrenci projede yer aldı. Öğrenciler hem resim derslerinde hem de okul sonrası arta kalan zamanlarda bu çalışmayı yürüttüler. Buradaki amacım öğrencilerimin sanatın dünyamız için niçin gerekli olduğunu görmeleriydi. Sanatın çevreyi nasıl güzelleştirdiğini görmeleri ve bunun teknik ve felsefi bilgisini almalarını sağlamak istedim."
Öğrencilerden Fehime Gül ve Ersin Polat da resim yapmanın güzel bir duygu olduğunu söyledi.
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