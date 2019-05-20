'Belediyedeki bankamatik memurlarını tespit ettik'

Germencik Belediyesi'nin tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak durumunda olduğunun altını çizen Başkan Fuat Öndeş, "Bizim kimsenin ekmeğiyle işimiz yok. Ama burası bir kurum. Germenciklilerin ödediği her kuruşun hesabını veremezsek biz görevimizi yapmamış oluruz. Hem maddi hem de manevi olarak huzurlu olmak istiyorsak çalışanla çalışmayanı, yattığı yerden maaş alanları, işe gelmeden bankamatik memurluğu yapanları tespit etmek zorundaydık. Yaptığımız çalışmalar sonrasında bazı personellerin işine son vermemiz gerektiği kararına vardık. Bu kararı alırken, Germencik Belediyesi'nin ve Germenciklilerin menfaatini gözettik" dedi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Belediye çalışan bazı personellerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları hakaret dolu paylaşımları tespit edildi. İlgili müdürlükler haklarında gerekli çalışmayı başlattı. Bazı paylaşımlar belediye avukatımız tarafından da yargıya taşınmak üzere. Bu konuda aynı tutum ve davranışta bulunanlar hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz" dedi.

Belediyede çalıştığı halde işe gelmeden puantajı tam gösterilen personeller tespit ettiklerini söyleyen Başkan Fuat Öndeş, "Hem işe gelmeyeceksin, hem maaş alacaksın. Buna nasıl göz yumabilirdik ki? Germencik Belediyesi'nin bütçesini çarçur etmişler. Çok iyi yapmışlar deyip biz de maaş ödemesine devam mı etmeliydik? Geçen dönem eski yönetim 160 kişiyi işten çıkarttığını unuttu herhalde. Ama biz 34 kişinin sözleşmesini fesh ettik. Gerekçelerimiz de ortada" yorumunda bulundu.

Başkan Öndeş, "İşe gelmediği halde puantajını tam gösterip evrakı imzalayan personel hakkında da işlem başlattık. Nasıl bir savurganlık içerisine girilmişse artık herkes birbirini idare etmiş. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını gaspı kendilerine hak görmüşler. Biz de buna nasıl müsaade edersin diye ilgili personelin işine son verdik. Şimdi kalkmış hak arayacaklarını söylüyorlar. Germencik Belediyesi'nin hakkını korumayanlar, emanete ihanet edenler hangi hakkı koruyacak? Önceki yönetim tekrar seçilseydi 43 kişilik işten çıkartılacak listesine ulaştık bunun da bilinmesini isterim" dedi.

belediye şirketiyle yaptıkları sözleşmeye aykırı hareket ettiler

Başkan Fuat Öndeş, personellerin işten çıkarılmasına ilişkin imzaladıkları sözleşmeyi hatırlatarak "Germencik Belediyesi'nin şirketi olan AKN şirketiyle personel arasında imzalanan sözleşme hükümlerine aykırı hareket eden, mesai saatleri içerisinde görevini yerine getirmeyen, ilgili müdürün talimatlarını yerine getirmeyenler hakkında SGK işten çıkış kodu 29 (İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı) nedeniyle fesih, yine SGK işten çıkış kodu olan 22 koduyla diğer nedenler arasında yer alan performans eksikliği ve verim düşüklüğü sebebiyle sözleşmeleri fesh edildi" diye konuştu.

"Şehidin Adını İstismar Ettirmeyiz"

Germencik Belediyesi'nde Ortaklar şehidi Görkem Akkuş'un akrabasını işten çıkarttığımızı öne sürenler var. Öncelikle şehidimizin ruhunu rahatsız edecek girişimlere müsaade etmeyeceğimiz gibi, şehidimiz üzerinden menfaat elde etmek isteyenlere de dik duruşumuzu sergileyeceğiz. Ortaklar şehidimiz Görkem Akkuş'la sağlığında yıllarca görüşmeyen, konuşmayan biri şimdi çıkmış şehit yakını işten çıkarttılar diye çığırtkanlık yapıyor. Ben şehidimizin yakınlarıyla görüştüm. Özge Akkuş Oğuz'u akraba olarak kabul etmediklerini, şehidimizin üzerinden prim yapılmasına izin vermeyeceklerini söylediler. Konuyu kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi.