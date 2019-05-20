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'Fetö borsası' davasında 23 tahliye

İzmir'de organize suç örgütü kurarak "silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs ve kasten adam öldürme" gibi suçları işledikleri iddiasıyla yargılanan 31'i tutuklu 69 sanığın yargılanmasına devam edildi
 20 Mayıs 2019 15:40
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'Fetö borsası' davasında 23 tahliye

İzmir'de organize suç örgütü kurarak maddi menfaat elde ettikleri, ayrıca "silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs ve kasten adam öldürme" gibi suçları işledikleri gerekçesiyle açılan davada 31'i tutuklu 69 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Ali Ekber Kaçmaz, firari sanık Lider Camgöz, tutuklu sanık Fatih Genç ile tutuksuz sanık Ş.B'nin kendisini büroda ziyaret ettiğini belirterek, aynı gün doktor E.S. ve iş insanı E.A'nın vurulduğunu, sanıkların bu durumu duruşmada anlatacağını düşündüğünü ancak anlatmadığını söyledi.

İşlemediği bir suçtan cezaevinde bulunduğunu ileri süren Kaçmaz, tutuksuz yargılanmak istediğini mahkeme heyetine iletti.

İddia makamı, 22 sanığın tahliye edilmesi ve diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi, ayrıca aralarında firari sanık örgüt lideri Serkan Kurtuluş'un da bulunduğu 6 sanık hakkında çıkartılan yakalama kararının infazının beklenmesi yönünde mütalaa verdi.

Söz alan tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, 23 sanığın tahliye edilmesine, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, 6 sanıkla ilgili yakalama kararının infazının beklenmesine karar verdi.

Adli kontrol şartı hükümlerini yerine getirmeyen bir sanık hakkında da yakalama kararı çıkartan heyet, duruşmayı erteledi.

- İddianame

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameyle firari sanık örgüt lideri Serkan Kurtuluş ile 31'i tutuklu 69 sanık hakkında dava açılmıştı.

Organize suç örgütüne üye oldukları gerekçesiyle yargılanan sanıklara "suç işlemek amacıyla çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları, yönettikleri ve bu örgüte üye oldukları, bu örgüt kapsamında maddi menfaat elde etme amacı güderek tehdit, hakaret, silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs, kurşunlama ve kasten adam öldürme" gibi suçlamalar yöneltilmişti.

Bazı devlet görevlilerinin bu suç örgütüyle bağlantıya geçerek, FETÖ soruşturmalarını etkilediğine işaret edilen iddianamede, "Çeşitli üst düzey kamu görevlileri ile siyasetçiler arasında FETÖ soruşturmalarında haklarında işlem yapılan iş adamlarına yönelik menfaat temin saikiyle ve örgütlü hareket edildiği, bir nevi kamuoyundaki tabirle 'FETÖ borsası' olduğu kuşkusu uyanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.
Anadolu Ajansı
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