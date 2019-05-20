1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Rehin alma olayı şüphelisi ölü bulundu

Adana'da polisi arayan bir iş yerinin sahibi, gece tabancayla kendisini rehin alıp hapis cezasıyla arandığı için saklanmasına yardım etmesini istediği kişiyi dükkanına kilitlediği ihbarında bulundu
 20 Mayıs 2019 15:51
Yazdır
Rehin alma olayı şüphelisi ölü bulundu

Adana'da, bir iş yerinin sahibinin, tabancayla kendisini rehin alıp saklanmasına yardım etmesini istediği kişiyi dükkanına kilitlediği yönündeki ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda şüpheli ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde tamirci dükkanı bulunan Ali Çilesiz, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak tabancayla çevreye rastgele ateş açıp iş yerine giren bir kişinin olduğunu bildirdi.

Çilesiz, olay yerine gelen polislere, şüphelinin gece gelip çevreye tabancayla rastgele ateş açtığını, daha sonra başına silah dayayıp hapis cezası nedeniyle arandığını belirterek kendisini saklamasını istediğini söyledi.

Şüphelinin uyuyakaldığını aktaran Çilesiz, bunun üzerine de zanlının iş yerinde bulunduğu odayı kilitleyip dükkanı kapattığını anlattı.

Polis ekipleri, odada kilitli olduğu belirtilen silahlı kişinin uyarılara cevap vermemesi üzerine özel harekat ekiplerinden destek istedi.

Özel harekat ekipleri, zırhlı araçla iş yerine girip megafonla kendisine zarar verilmeyeceğini belirterek şüpheliden silahını bırakıp teslim olmasını istedi.

Tüm uyarılara rağmen içeriden yanıt gelmeyince ekipler operasyon düzenledi.

Kapıyı "koçbaşı" ile kırıp içeriye giren ekipler, şüphelinin silahla vurulmuş halde olduğunu gördü.

Olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şüphelinin hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi.

İş yeri sahibi Ali Çilesiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece iş yerinde alkol aldığını, bu sırada silah sesi duyması üzerine dışarıya çıktığında şüphelinin başına tabancayı dayayıp kendisini rehin aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bana, 20 yıl hapis cezası olduğunu söyleyip 'Beni polislere teslim edersen seni ve çocuklarını öldürürüm.' diyerek tehdit etti. Ben de alttan alıp durumu idare etmeye çalıştım. O sızıp uyuyakalınca iş yerinin kepengini indirip dışarıdaki aracıma bindim. Ben de uyuyakalmıştım. Sabah uyanınca polislere haber verip birlikte iş yerimi açtık."

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AA muhabirinin uçuruma düşmesiyle ilgili 19 kişiye soruşturma
20 Mayıs 2019 16:26		 Yangında öldü sanılmıştı: Cinayet çıktı
20 Mayıs 2019 16:03
'Fetö borsası' davasında 23 tahliye
20 Mayıs 2019 15:40		 Moritanya'daki Maarif Vakfı ekibi trafik kazası geçirdi: 1 ölü
20 Mayıs 2019 15:24
Antalya'da öldürülen arkeolog için müze önünde tören
20 Mayıs 2019 15:19		 Maden sahasındaki heyelana ilişkin davada hapis istemi
20 Mayıs 2019 15:17
Avukat eşini öldüren doktor kocaya tutuklama
20 Mayıs 2019 14:50		 Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 8 tutuklama
20 Mayıs 2019 14:14
Vekalet ücreti alıp dava açmayan avukata hapis
20 Mayıs 2019 14:01		 Sarar çiftinin evindeki soygunda 1 gözaltı
20 Mayıs 2019 13:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:16 - Hava Harp Okulu darbe davasında arar karar yarın17:14 - Dolar günü 6,02 TL seviyelerinde tamamladı17:09 - Yargıtay, Emrah Serbes kararını 23 Mayıs'ta açıklayacak17:07 - FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası17:05 - Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 54 gözaltı17:01 - Belediye başkanı: Gelir, memur maaşlarını karşılayamıyor16:58 - Devlet Tiyatroları perdelerini kapatmıyor16:54 - Sultanahmet Camii'nde tartışma yaratan restorasyon16:46 - Yıldırım'dan kendisini iftara davet eden vatandaşa anlamlı yanıt16:36 - FETÖ'nün Yargıtay grup sorumlusuna verilen ceza
16:28 - Dışişlerinde FETÖ operasyonu: 300 milyonda bir16:26 - AA muhabirinin uçuruma düşmesiyle ilgili 19 kişiye soruşturma16:24 - 'Gerekçede, kurdun kuzuyu suçlaması olacak'16:16 - Minik arkeologlar kazıda16:12 - Yurdun iç kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı16:03 - Yangında öldü sanılmıştı: Cinayet çıktı15:51 - Rehin alma olayı şüphelisi ölü bulundu15:40 - 'Fetö borsası' davasında 23 tahliye
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay: 6 yıl 8 ay hapis cezası alan memur atılamaz
Mansur Yavaş, bütün sol sitelere reklam verdi
Bir depo LPG'de 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz
100. yıl karesinde sadece bir parti başkanı yer almadı
Yeni askerlik sistemine geçiş 2020'de
Kurtulmuş'tan bedelli ve 3600 ek gösterge açıklaması
Dışişleri'nde FETÖ'nün sınav yolsuzluğu: 249 gözaltı
Memur adaylarından, İSKİ'ye sözlü sınav tepkisi
Bu okulu bitiren öğrencilerin işi hazır
CHP'den Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a çağrı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
asansör 1
Fenerbahçe'nin Boluspor'dan 6 Gol Yemesi 1
Binali Yıldırım 2
rasim ozan kütahyalı 1
türkan saylan 8
kendi kendine konuşmak 3
kısa entri yazamamak 6
yıllar sonra buraya bakmak 3
Sevdiğini çok belli etme şımarmasın 10
kırpmak 1
SON İLANLAR
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Atabey Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gümüşhane İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Emniyet Müd. Geçici İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Personel Alım İlanı
TÜBİTAK MAM İşçi Alım İlanı
Türkiye Petrolleri A.İşçi Alım İlanı
Malatya Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İl Tarımve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam