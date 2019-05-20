1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yangında öldü sanılmıştı: Cinayet çıktı

Kartal'da yangında öldüğü sanılan kadının cinayete kurban gittiği öğrenildi. Polis ekipleri, yangında öldüğü sanılan bir çocuk annesi kadının sattığı aracın parası için öldürülüp evinin yakıldığı tespit etti. Noterdeki kamera kayıtları, güvenlik güçlerini katile götürdü
 20 Mayıs 2019 16:03
Yazdır
Yangında öldü sanılmıştı: Cinayet çıktı

Olay, Kartal Petroliş Mahallesi Kamelya Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki dairede 13 Mayıs'ta yaşanmıştı. Yanan eve giren itfaiye ekipleri Feride Genç (35)'in cesedini bulmuştu. Yangında öldüğü sanılan bir çocuk annesi kadının sattığı aracın parası için öldürülüp evinin yakıldığı tespit edildi. Ölen eşinin aracını satmış Polis yürüttüğü incelemede, toprağa verilen Feride Genç'in yangından kısa süre önce noterde bir işlem yaptığını tespit etti.

Genç'in 3 yıl önce kaybettiği eşine ait aracı 10 bin 750 liraya sattığı öğrenildi. Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmişti. Noterdeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, kadının yanında Muharrem K. isimli bir kişinin olduğunu belirledi. Yangından bir gün sonra gözaltına alınan Muharrem K.'nin yüzünde tırnak izlerine rastlandı.

Muharrem K.'nin olay günü evine gittiği Feride Genç ile para nedeniyle tartıştıkları ve kadını öldürüp evi kundakladığı öne sürüldü. Muharrem K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AA muhabirinin uçuruma düşmesiyle ilgili 19 kişiye soruşturma
20 Mayıs 2019 16:26		 Rehin alma olayı şüphelisi ölü bulundu
20 Mayıs 2019 15:51
'Fetö borsası' davasında 23 tahliye
20 Mayıs 2019 15:40		 Moritanya'daki Maarif Vakfı ekibi trafik kazası geçirdi: 1 ölü
20 Mayıs 2019 15:24
Antalya'da öldürülen arkeolog için müze önünde tören
20 Mayıs 2019 15:19		 Maden sahasındaki heyelana ilişkin davada hapis istemi
20 Mayıs 2019 15:17
Avukat eşini öldüren doktor kocaya tutuklama
20 Mayıs 2019 14:50		 Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 8 tutuklama
20 Mayıs 2019 14:14
Vekalet ücreti alıp dava açmayan avukata hapis
20 Mayıs 2019 14:01		 Sarar çiftinin evindeki soygunda 1 gözaltı
20 Mayıs 2019 13:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:16 - Hava Harp Okulu darbe davasında arar karar yarın17:14 - Dolar günü 6,02 TL seviyelerinde tamamladı17:09 - Yargıtay, Emrah Serbes kararını 23 Mayıs'ta açıklayacak17:07 - FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası17:05 - Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 54 gözaltı17:01 - Belediye başkanı: Gelir, memur maaşlarını karşılayamıyor16:58 - Devlet Tiyatroları perdelerini kapatmıyor16:54 - Sultanahmet Camii'nde tartışma yaratan restorasyon16:46 - Yıldırım'dan kendisini iftara davet eden vatandaşa anlamlı yanıt16:36 - FETÖ'nün Yargıtay grup sorumlusuna verilen ceza
16:28 - Dışişlerinde FETÖ operasyonu: 300 milyonda bir16:26 - AA muhabirinin uçuruma düşmesiyle ilgili 19 kişiye soruşturma16:24 - 'Gerekçede, kurdun kuzuyu suçlaması olacak'16:16 - Minik arkeologlar kazıda16:12 - Yurdun iç kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı16:03 - Yangında öldü sanılmıştı: Cinayet çıktı15:51 - Rehin alma olayı şüphelisi ölü bulundu15:40 - 'Fetö borsası' davasında 23 tahliye
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay: 6 yıl 8 ay hapis cezası alan memur atılamaz
Mansur Yavaş, bütün sol sitelere reklam verdi
Bir depo LPG'de 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz
100. yıl karesinde sadece bir parti başkanı yer almadı
Yeni askerlik sistemine geçiş 2020'de
Kurtulmuş'tan bedelli ve 3600 ek gösterge açıklaması
Dışişleri'nde FETÖ'nün sınav yolsuzluğu: 249 gözaltı
Memur adaylarından, İSKİ'ye sözlü sınav tepkisi
Bu okulu bitiren öğrencilerin işi hazır
CHP'den Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a çağrı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ıssız adam 1
caf caf 1
asansör 1
Binali Yıldırım 2
ergin ataman'ın fenerbahçe taraftarına küfretmesi 3
zeki insanlar espri yapar fakat espriyi anlayanlar daha zekalı 1
kendini pazarlamak 7
kemal sunal 2
imam nikahı 1
kısa entri yazamamak 6
SON İLANLAR
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Atabey Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gümüşhane İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Emniyet Müd. Geçici İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Personel Alım İlanı
TÜBİTAK MAM İşçi Alım İlanı
Türkiye Petrolleri A.İşçi Alım İlanı
Malatya Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İl Tarımve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam