1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AA muhabirinin uçuruma düşmesiyle ilgili 19 kişiye soruşturma

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı: Sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşımlar yaptıkları belirlenen 19 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır
 20 Mayıs 2019 16:26
Yazdır
AA muhabirinin uçuruma düşmesiyle ilgili 19 kişiye soruşturma

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın uçuruma yuvarlanmasına ilişkin, sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşımlar yaptıkları belirlenen 19 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Nişancı'nın 10 Mayıs'ta Trabzon'un Of ilçesi ile Bayburt'u birbirine bağlayan D-915 kara yolu üzerindeki yol temizleme çalışmaları kapsamında haber takibi yaptığı sırada uçuruma düşerek kaybolduğu anımsatıldı.

Nişancı'nın kaybolmasına ilişkin haberlerin kamuoyunca duyulması üzerine sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşımlar yaptıkları belirlenen 19 kişi hakkında Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, 12 farklı ilde ikamet eden 18 şüphelinin gözaltına alınıp beyanlarına başvurulması yönünde ilgili başsavcılıklara talimat gönderilmiştir. Bir şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartılmıştır. Soruşturma suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan diğer şüphelilerin tespitine yönelik devam etmekte olup gelişmelerle ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yangında öldü sanılmıştı: Cinayet çıktı
20 Mayıs 2019 16:03		 Rehin alma olayı şüphelisi ölü bulundu
20 Mayıs 2019 15:51
'Fetö borsası' davasında 23 tahliye
20 Mayıs 2019 15:40		 Moritanya'daki Maarif Vakfı ekibi trafik kazası geçirdi: 1 ölü
20 Mayıs 2019 15:24
Antalya'da öldürülen arkeolog için müze önünde tören
20 Mayıs 2019 15:19		 Maden sahasındaki heyelana ilişkin davada hapis istemi
20 Mayıs 2019 15:17
Avukat eşini öldüren doktor kocaya tutuklama
20 Mayıs 2019 14:50		 Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 8 tutuklama
20 Mayıs 2019 14:14
Vekalet ücreti alıp dava açmayan avukata hapis
20 Mayıs 2019 14:01		 Sarar çiftinin evindeki soygunda 1 gözaltı
20 Mayıs 2019 13:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:16 - Hava Harp Okulu darbe davasında arar karar yarın17:14 - Dolar günü 6,02 TL seviyelerinde tamamladı17:09 - Yargıtay, Emrah Serbes kararını 23 Mayıs'ta açıklayacak17:07 - FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası17:05 - Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 54 gözaltı17:01 - Belediye başkanı: Gelir, memur maaşlarını karşılayamıyor16:58 - Devlet Tiyatroları perdelerini kapatmıyor16:54 - Sultanahmet Camii'nde tartışma yaratan restorasyon16:46 - Yıldırım'dan kendisini iftara davet eden vatandaşa anlamlı yanıt16:36 - FETÖ'nün Yargıtay grup sorumlusuna verilen ceza
16:28 - Dışişlerinde FETÖ operasyonu: 300 milyonda bir16:26 - AA muhabirinin uçuruma düşmesiyle ilgili 19 kişiye soruşturma16:24 - 'Gerekçede, kurdun kuzuyu suçlaması olacak'16:16 - Minik arkeologlar kazıda16:12 - Yurdun iç kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı16:03 - Yangında öldü sanılmıştı: Cinayet çıktı15:51 - Rehin alma olayı şüphelisi ölü bulundu15:40 - 'Fetö borsası' davasında 23 tahliye
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay: 6 yıl 8 ay hapis cezası alan memur atılamaz
Mansur Yavaş, bütün sol sitelere reklam verdi
Bir depo LPG'de 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz
100. yıl karesinde sadece bir parti başkanı yer almadı
Yeni askerlik sistemine geçiş 2020'de
Kurtulmuş'tan bedelli ve 3600 ek gösterge açıklaması
Dışişleri'nde FETÖ'nün sınav yolsuzluğu: 249 gözaltı
Memur adaylarından, İSKİ'ye sözlü sınav tepkisi
Bu okulu bitiren öğrencilerin işi hazır
CHP'den Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a çağrı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kemal sunal 2
ikinci el araç alacaklara tavsiyeler 6
şeytan diyor ki 2
11.22.63 1
yarım yamalak 2
İnsan ilişkilerinde sık yapılan hatalar 7
ice man 1
kırpmak 1
yabancı yapımları alt yazılı izlemeyi tercih eden insan 2
türkan saylan 8
SON İLANLAR
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Atabey Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gümüşhane İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Emniyet Müd. Geçici İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Personel Alım İlanı
TÜBİTAK MAM İşçi Alım İlanı
Türkiye Petrolleri A.İşçi Alım İlanı
Malatya Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İl Tarımve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam