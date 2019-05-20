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Yıldırım'dan kendisini iftara davet eden vatandaşa anlamlı yanıt

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sosyal medya üzerinden iftar daveti yapan Adem Yılmaz'ı ailesiyle kendi evine davet etti
 20 Mayıs 2019 16:46
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Yıldırım'dan kendisini iftara davet eden vatandaşa anlamlı yanıt

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sosyal medya üzerinden kendisini iftara çağıran genci ailesiyle birlikte kendi evine davet etti.

Yıldırım, twitter hesabı üzerinden 14 Mayıs'ta "Başkanım annem sizi iftarda misafir etmeyi çok istiyor. Annem için gelirseniz çok mutlu oluruz. Kağıthane'de oturuyoruz." yazan gence cevap verdi.

Binali Yıldırım, Yılmaz'a bugün yanıt yazarak, "Sevgili kardeşim, mesajlarını okudum, çok mutlu oldum. Sizleri evimde misafir edeyim, bu akşam iftarımızı beraber yapalım." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu akşam Yıldırım'ın davetine katılacaklarını anlatarak, "Böyle bir davet kaçırılır mı? Ailece gidiyoruz. Annem, ben ve iki kız kardeşimle gideceğiz." dedi.

Yıldırım'ın cevap yazacağını tahmin etmediğini dile getiren Yılmaz, "Bugün dönüş olunca şaşırdım. Anneme yeni haber verdim, heyecandan ne yapacağını şaşırdı." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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