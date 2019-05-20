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Sultanahmet Camii'nde tartışma yaratan restorasyon

İstanbul'un önemli kültür ve turizm varlıklarından biri olan Sultanahmet Camii'nde devam eden restorasyon çalışmaları sırasında iskelenin avlu duvarındaki beton pencerelerin kırılarak kurulması tartışma yarattı
 20 Mayıs 2019 16:54
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Sultanahmet Camii'nde tartışma yaratan restorasyon

Restorasyonu üstlenen İstanbul Vakıflar Birinci Bölge Müdürlüğü, kırılan yerlerin 1960'lardan sonra yapıldığını belirterek tarihi bir değerinin olmadığını açıkladı.

Osmanlı Padişahı I. Ahmed tarafından tarihi yarımadada, Mimar Sedefkar Mehmed Ağa'ya yaptırılan ve 6 minaresiyle bilinen 400 yıllık Sultanahmet Camii'ndeki restorasyon çalışmaları 2017 yılının Temmuz ayında başladı. Vakıflar Birinci Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda caminin tamamı için çalışmalar başlatıldı. Cami kubbesinden başlatılan çalışmalar daha sonra minare ve dış cephede de devam etti. Cami avlusunun onarımına ise geçtiğimiz haftalarda başlandı. Çalışmalar kapsamında önce avlu duvarlarının bulunduğu bölgeye iskele kuruldu. Ancak iskele kurulurken tarihi cami avlusunun pencerelerindeki beton blokların kırılarak iskelenin tutturulması tartışmalara neden oldu.

"BUNLAR 1960'LARDAN SONRA YAPILMIŞ VE ORİJİNAL OLMAYAN YAPILAR"

Restorasyonla ilgili bilgi veren İstanbul Vakıflar Birinci Bölge Müdürü Mürsel Sarı, çalışmaların bilim kurulu gözetiminde titizlikle devam ettiğini söyledi, "Pencere dediğiniz yerlere biz 'içlik' ve 'dışlık' diyoruz. İşte bunları söktük" diyen Sarı, "Bunlar, 1960'lardan sonra yapılmış ve orijinal olmayan yapılar. Sosyal medyada az önce baktık. Birisi, '414 yıllık pencereyi ne yaptın' diye soruyor. Bu orijinal değil ki. Bunlar çimentodan yapılmış donatılar. Biz bütün çimentoları yapıdan uzaklaştırıyoruz. Çünkü günümüz restorasyon tekniğine zarar veriyor. 14.11.2011 tarihinde bilim kurulu tarafından alınan karar var. Bu kararda, 'Çimentolu niteliksiz içlik ve dışlıkların sökülmesine' diye karar vermiş. Karara göre bir numune yaptık ve restorasyonda bunları yapıya uygulayacağız. Şimdi tüm bunları bilmeden sosyal medyada paylaşmak, başta vakıflar çalışanı olarak emeğimize saygısızlıktır. Ayrıca bilim heyeti hocalarımızın bilimine ve ilmine yapılmış saygısızlıktır. Bakın biz burada çelik platform koyduk, alttaki orijinal döşemelere zarar vermesin diye ahşap takozlar koymuşuz" dedi.

"AMACIMIZ EN KISA ZAMANDA BURANIN RESTORASYONUNU BİTİRMEK"

Mürsel Sarı, "Başlarken 4 yıl diye öngörüde bulunmuştuk. Şimdi 2 yılı geride bıraktık. Ama çalışmaları 2 yılın üzerinde olabilir. Çalışmalar titizlikle devam ediyor. Çünkü söz konusu yer Sultanahmet Camii. O yüzden de titiz çalışmak lazım. Çalışıyoruz da. Amacımız en kısa zamanda buranın restorasyonunu bitirmek. Şu ana kadar yüzde 30'ları geçmişizdir" ifadelerini kullandı.
DHA
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