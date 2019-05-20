Dolar günü 6,02 TL seviyelerinde tamamladı
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|20 Mayıs 2019 17:14
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,0460
|6,0470
|6,0220
|6,0230
|Avro
|6,7610
|6,7620
|6,7260
|6,7270
|Sterlin
|7,6590
|7,6980
|7,6420
|7,6800
|İsviçre Frangı
|5,9430
|5,9730
|5,9520
|5,9820
|ANKARA
|ABD Doları
|6,0050
|6,0650
|6,0000
|6,0600
|Avro
|6,7000
|6,7700
|6,6850
|6,7550
|Sterlin
|7,6240
|7,7850
|7,5800
|7,7340
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