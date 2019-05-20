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Dolar günü 6,02 TL seviyelerinde tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 20 Mayıs 2019 17:14
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Dolar günü 6,02 TL seviyelerinde tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,0460 6,0470 6,0220 6,0230
Avro 6,7610 6,7620 6,7260 6,7270
Sterlin 7,6590 7,6980 7,6420 7,6800
İsviçre Frangı 5,9430 5,9730 5,9520 5,9820
ANKARA
ABD Doları 6,0050 6,0650 6,0000 6,0600
Avro 6,7000 6,7700 6,6850 6,7550
Sterlin 7,6240 7,7850 7,5800 7,7340
Anadolu Ajansı
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