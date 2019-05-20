2 hastane çalışanına 'sahte reçete'den tutuklama
|20 Mayıs 2019 17:22
|Yazdır
İl jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay boyunca sürdürdüğü teknik ve fiziki takip sonucu Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli S.Ö. ve O.Ö.'nün uyuşturucu özelliği bulunan ilacı doktor şifreleriyle başkalarının adına yazarak sattıklarını ve haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti. Cumhuriyet savcısının talimatıyla geçtiğimiz hafta Jandarma ekiplerince hastaneye yapılan operasyonda S.Ö. ve O.Ö.'nün, yanı sıra bu ilaçları aldıkları eczanede çalışan M.Ş. ve M.S isimli şahısları gözaltına almıştı.
Jandarma'da 4 gün süren sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan eczane çalışanları M.Ş. ve M.S'nin serbest bırakılırken, hastane çalışanı S.Ö. ve O.Ö çıkarıldıkları mahkemece, izinsiz ele geçirdikleri doktorların şifresiyle sisteme girip, yeşil reçeteyle satılan, uyuşturucu özelliği olan ilacın reçetesini yazarak, bunları sattıkları suçlamasıyla tutuklanarak Karabük Kapalı T Tipi Cezaevine gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Tacizciyi terlikle döven kadın: Şiddete karşıyım ama dayanamadım
20 Mayıs 2019 18:22
|Hemşire, ilkokulun 4'üncü katından atladı
20 Mayıs 2019 18:06
|AA muhabirinin uçuruma düşmesiyle ilgili 19 kişiye soruşturma
20 Mayıs 2019 16:26
|Yangında öldü sanılmıştı: Cinayet çıktı
20 Mayıs 2019 16:03
|Rehin alma olayı şüphelisi ölü bulundu
20 Mayıs 2019 15:51
|'Fetö borsası' davasında 23 tahliye
20 Mayıs 2019 15:40
|Moritanya'daki Maarif Vakfı ekibi trafik kazası geçirdi: 1 ölü
20 Mayıs 2019 15:24
|Antalya'da öldürülen arkeolog için müze önünde tören
20 Mayıs 2019 15:19
|Maden sahasındaki heyelana ilişkin davada hapis istemi
20 Mayıs 2019 15:17
|Avukat eşini öldüren doktor kocaya tutuklama
20 Mayıs 2019 14:50