Çeyrek altın kapanışta 403,00 liradan işlem gördü
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 403,00 liradan işlem gördü
|20 Mayıs 2019 17:31
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,64 azalışla 247,60 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 403,00 lira, Cumhuriyet altını 1.651,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,64 düşüşle 247,60 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|249,00
|249,20
|247,40
|247,60
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.641,00
|1.662,00
|1.630,00
|1.651,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|227,00
|231,00
|225,60
|229,60
|Lira(Tam) Ziynet
|1.604,00
|1.624,00
|1.593,00
|1.613,00
|Yarım Ziynet
|802,00
|812,00
|797,00
|807,00
|Çeyrek Ziynet
|401,00
|406,00
|398,00
|403,00
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