Hazinenin en çok alacağı mahalli idarelerden
Hazine alacakları, nisan ayı itibarıyla 19 milyar lira olarak gerçekleşti
|20 Mayıs 2019 17:47
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Hazine alacakları, nisan ayı itibarıyla 19 milyar lira olarak gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Nisan'a kadarki Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, nisan ayı sonu itibarıyla Hazine alacak stoku 19 milyar lira oldu. Alacak stoku içinde en yüksek payı 11,9 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu. Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından toplam 402,9 milyon lira tahsil edildi.
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