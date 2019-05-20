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Sahilin güvenliğini 'Martılar' sağlayacak

Mersin Emniyet Müdürlüğü bünyesinde "Martılar" adı verilen bisikletli polis timleri, sahil şeridinde göreve başladı
 20 Mayıs 2019 18:01
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Sahilin güvenliğini 'Martılar' sağlayacak

Mersin'de "Martılar" adı verilen bisikletli polis timleri, sahil şeridinde göreve başladı.

Yaz aylarının gelmesiyle yoğunluğun arttığı bölgelerde görev almaları amacıyla İl Emniyet Müdürlüğünce, bisikletli polis timleri oluşturuldu.

Özel kıyafetlerle donatılan, "Martılar" ismi verilen timler, vatandaşların yoğunluklu yürüyüş yaptığı sahil bandı, yeşil alanlar ve park çevrelerinde devriye gezecek.

Atatürk Parkı, Balıkçı Barınağı, Adnan Menderes Bulvarı, Marina, Mezitli sahil şeridi ve Soli Pompeipolis Antik Kenti boyunca görev yapacak 15 polisten oluşan timler, olaylara anında müdahale edecek.

Kent sakinleriyle iç içe olacak olan timlerin kapkaç ve benzeri olaylara müdahalede de kullanılması planlanıyor.

Kent sakinleri, bisikletli polislerin emniyeti daha da artıracağı görüşünü dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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