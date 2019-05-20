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Hemşire, ilkokulun 4'üncü katından atladı
Elazığ'ın Palu ilçesinde hemşire olduğu öğrenilen genç kadın, öğrenciler derste olduğu sırada çıktığı okulun 4'üncü katından atladı. Hastaneye kaldırılan genç kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti
|20 Mayıs 2019 18:06
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Olay, bugün saat 13.30 sıralarında ilçede bulunan Yavuz Selim İlköğretim Okulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe devlet hastanesinde hemşirelik yapan 27 yaşındaki M.Ç., bilinmeyen bir nedenle geldiği okulun 4'üncü katına çıkarak yan cephenin penceresinden aşağı atladı.
Okul idarecilerinin durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber vermesi ile ağır yaralanan hemşire, ambulansla önce ilçe devlet hastanesine kaldırılarak ilk müdahale yapıldı, ardından da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 27 yaşındaki hemşire kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İntihar eden hemşirenin psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü ileri sürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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