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Borsa günü yatay tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,58 puan ve yüzde 0,03 azalarak 86.771,47 puana indi
 20 Mayıs 2019 18:17
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Borsa günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kaybıyla 86.771,47 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,58 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,37 değer kaybederken, holding endeksi yatay seyretti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,65 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 7,93 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüşe geçerek 86.500-87.000 bandında dengelendi.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret hamlelerinin yanı sıra, ABD'nin İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla Bombardıman Görev Gücü'nü Körfez'e sevk etmesinin küresel piyasalardaki endişeleri artırdığını kaydetti.

Artan jeopolitik gerilim ve ticaret savaşı endişelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade eden analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise OECD Ekonomik Görünüm Raporu, ABD'de 2. el konut satışları ve ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlarının konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.500 seviyesinin destek, 89.500 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.
Anadolu Ajansı
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