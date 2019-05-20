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Tacizciyi terlikle döven kadın: Şiddete karşıyım ama dayanamadım

Gaziantep'te, sokakta yürüyen 2 kız çocuğundan birini öperek tacizde bulunduğu iddia edilen Salih S.'yi terlikle döven Birsen Batar, Her türlü şiddete karşıyım ama bu gibi insanları görünce dayanamıyorum. Konu çocuk tacizi olunca çok öfkelendim dedi
 20 Mayıs 2019 18:22
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Tacizciyi terlikle döven kadın: Şiddete karşıyım ama dayanamadım

Güvenevler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre Salih S., sokakta yürüyen 2 kız çocuğundan birini sarılarak, öptü. Kızlar koşarak kaçarken, olayı fark eden büfe işletmecisi Bayram Polat, Salih S.'yi tekme tokat dövmeye başladı.

Bu sırada olayı duyup, mahalle sakinleri de şüpheliye tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Birsen Batar (22) de şüpheliye vurdu. Ancak Salih S. sigara yakıp, rahat tavırlar sergiledi. Bunun üzerine daha fazla öfkelenen Batar, ayağındaki terliğini çıkararak, şüpheliye vurmaya başladı. Birsen Batar, Salih S.'ye, Küçücük çocuk o, küçücük çocuk. Allah belanı versin senin şeklide bağırarak, defalarca terlikle vurdu. Salih S. ihbar üzerine mahalleye gelen polis ekiplerine teslim edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Salih S., nöbetçi mahkemece adli kontrol getirilerek, serbest bırakıl. Taciz mağduru kız çocuğunun ailesinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

'ŞİDDETE KARŞIYIM AMA DAYANAMADIM'

Taciz şüphelisini terlikle döven Birsen Batar, yaşadıklarını anlattı. Olay sırasında evinin balkonunda olduğunu belirten Batar, Mahalledekiler olaya müdahale etmişti. Ben geldiğimde şüpheli kaçmak üzereydi. Olayın sebebini öğrendiğim de müdahale etme gereksinimi duydum. Her türlü şiddete karşıyım ama bu gibi insanları görünce dayanamıyorum. Konu çocuk tacizi olunca çok öfkelendim. Çocuklarımız da kadınlarımız da artık zarar görmesin istiyorum dedi. Esnaf Bayram Polat da İki kız çocuğu yürüyorlardı. Vatandaşın biri, kız çocuğuna sarıldı. Ben de çocuğa ne olduğunu sordum. 'Amca beni öptü? dedi. Hemen müdahale ettim diye konuştu.

DHA
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