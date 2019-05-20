Hazine borcunun çoğu döviz cinsinden
Merkezi yönetim brüt borç stoku, nisan ayı itibarıyla 1 trilyon 210,6 milyar lira oldu
|20 Mayıs 2019 18:30
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Nisan itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku mart ayı sonunda 1 trilyon 210,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun 596 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası cinsi, 614,6 milyar lira tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.
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