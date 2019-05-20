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'Emniyetin Lara Croftu', mermi sesiyle müzik yapıyor

Antalya Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'nda görevli polis memuru Nisa Aydın (42), hedefi tek seferde 12'den vurması nedeniyle meslektaşları tarafından 'Emniyetin Lara Croftu' olarak anılıyor. İşini sanata döken Aydın, atış yaparken mermi seslerinden müzik yapıyor.
 20 Mayıs 2019 19:04
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'Emniyetin Lara Croftu', mermi sesiyle müzik yapıyor

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nisa Aydın, 6 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya geldiği Kırıkkale'de polis olabilme hayaliyle eğitim hayatına başladı. Sağlık sorunları nedeniyle anne ve babasını aynı yıl içinde 1 ay arayla kaybeden Aydın, büyük üzüntü yaşadı. 1999 yılında Trabzon Polis Okulu'nu kazanan Aydın, mezun olduktan sonra mesleğe ilk adımı attı. 19 yılda çok sayıda müsabaka ve özel görevde yer alan Nisa Aydın, başarılı atışlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

LARA CROFT'A BENZETİLİYOR

Bir dizi eğitimin ardından uzman atış eğitmeni olarak Antalya'ya tayin edilen Aydın, İl Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'nda, meslektaşlarına tabanca ve uzun namlulu silahlarla hedefi tam 12'den vurmanın inceliklerini gösteriyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 8 bin personeli yıl içerisinde belli periyotlarla eğitime alan Aydın'ın 14 kişiden oluşan ekibi bulunuyor. Bu ekip içerisinde özel harekat polisleri de bulunuyor. 8 bin personele 14 kişilik ekibiyle hareketli ve sabit hedefleri etkisiz hale getirmenin incelikleri üzerine hem teorik hem de pratik eğitim veren Aydın, gözü kapalı ya da tek elle kullandığı silahlarla hedefi tam isabet vurması nedeniyle meslektaşları tarafından Amerikalı aktris Angelina Jolie'nin canlandırdığı 'Tomb Raider' filmindeki 'Lara Croft' karakterine benzetiliyor.

MERMİYLE MÜZİK YAPIYOR

Kullanmadığı silah kalmadığından söz eden Başpolis Memuru Nisa Aydın, AK-47 uzun namlulu silahla yaptığı hareketli atışlarla da göz dolduruyor. Hızlı şarjör değişimi, uzun namlulu silahtan anında beylik tabancasına geçiş gibi hareketleri seri şekilde yapan Aydın, mesleğini severek yapıyor. Eğitimlerde hedefi vururken mermi seslerinden müzik yaparak eğlenen Aydın'ın AK-47 ile 'Vatan sana canım feda'yı melodiye dökmesi ise büyük beğeni aldı.

Kadın erkek fark etmeden herkese eşit ve aynı eğitimi verdiklerini anlatan Nisa Aydın, kadınların erkekler kadar başarılı işler çıkardığını söyledi. Aydın, tek el atışlarda çok sayıda ödül aldığını da belirterek, Tek elde atışlarım iyi olduğu için arkadaşlarım 'Lara Croft' diye hitap ediyor. Çok mutlu oluyorum böyle dediklerinde. Mesleğimi aşkla sevgiyle yapıyorum. Mesleğimi bir sanat haline getirmeye çalışıyorum. Müziğin ruhunu da mermilere yansıtıyorum. Kendi çapımda mermiyle müzik yapmaya çalışıyorum diye konuştu.

8 BİN PERSONEL 3 AYDA SIFIRLANIYOR

Polis memurlarının silah ya da tabanca kullanımının en üst düzeyde olması için çabalayan Nisa Aydın ve 14 kişilik ekibi, her gün farklı gruplara eğitim veriyor. Sabah erken saatlerde atış poligonuna gelen polis memurlarına önce teorik ardından pratik eğitim veriliyor. 'Kuru eğitim' olarak adlandırılan eğitimde polislere yeni teknikleri anlatan Aydın, sayıları 100'ü bulan personele uygulamalı eğitim yaptırıyor. Atışların kusursuz olması ve kas hafızasının gelişmesi için defalarca eğitim yapan personelin attığı her merminin hedefi bulması, dosta güven düşmana korku veriyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 8 bin personel 3 ay gibi kısa bir zamanda tamamen eğitim alarak tekrar başa dönüyor. Yıl içerisinde eğitimler her türlü hava koşulunda hız kesmeden devam ediyor.

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DHA
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