'Türkiye'nin tezlerini Amerikalılara anlatacağız'
|20 Mayıs 2019 19:06
|Yazdır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 21-24 Mayıs'ta ABD'de düzenlenecek "Turkey-US Relations: Same Origin/New Vision" başlıklı seri panellerle ilgili paylaşımda bulundu.
Prof. Dr. Altun, Twitter hesabından yaptığı bilgilendirmede, Başkanlık olarak tüm dünyada etkin kamu diplomasisi hedefiyle gerekçekleştirecekleri panellerle Türkiye'nin politika ve tezlerini Amerikalılara doğrudan anlatacaklarını ve iki ülke ilişkilerini değerlendirecekleri paneller gerçekleştireceklerini belirtti.
Washington'da ABD Temsilciler Meclisi'nde düzenleyecekleri panele bizzat Kongre üyelerinin katılacak olmasının ayrı bir önem arz ettiğini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:
"New York'ta Harvard Club'taki panelimizde de siyaset, akademi, düşünce kuruluşu, sivil toplum ve medya temsilcilerini ağırlayacağız. Ayrıca hem Temsilciler Meclisi üyeleriyle yapacağımız birebir görüşmeler hem de farklı toplum kesimlerinden kanaat önderleriyle bir araya geleceğimiz toplantılarla verimli bir program olacağına inanıyoruz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İçişleri Bakanlığından 'soru önergesi' açıklaması
20 Mayıs 2019 19:54
|Öğrenciler diledi, Kaymakam yerine getirdi
20 Mayıs 2019 19:46
|Milli Eğitim Müdürü, öğretmenlerin davetini kırmadı
20 Mayıs 2019 19:30
|'Suriyelilere özel mezarlık' haberine yalanlama
20 Mayıs 2019 19:10
|'Türkiye'nin politika ve tezlerini Amerikalılara anlatacağız'
20 Mayıs 2019 18:57
|MEB: Matematik ortak ders, her öğrenci almak zorunda
20 Mayıs 2019 18:49
|Yedek üye itirazını reddeden YSK kararı bugün açıklamayacak
20 Mayıs 2019 17:24
|Belediye başkanı: Gelir, memur maaşlarını karşılayamıyor
20 Mayıs 2019 17:01
|Yıldırım'dan Twitter'dan iftar daveti
20 Mayıs 2019 16:46
|'Gerekçede, kurdun kuzuyu suçlaması olacak'
20 Mayıs 2019 16:24