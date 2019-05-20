'Suriyelilere özel mezarlık' haberine yalanlama
|20 Mayıs 2019 19:10
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir gazetenin internet sitesinde "İstanbul'da Suriyelilere Özel Mezarlık Alanı" başlığıyla yayınlanan haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir gazetenin internet sitesinde "İstanbul'da Suriyelilere Özel Mezarlık Alanı" başlığıyla yayınlanan habere ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "20 Mayıs 2019 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi internet sitesinde 'İstanbul'da Suriyelilere Özel Mezarlık Alanı' başlığıyla yayınlanan habere ilişkin aşağıda yer alan açıklamanın yapılması gereği doğmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehrimizde bulunan yabancı uyruklu kişilere din, dil, ırk, mezhep ve ülke ayrımı gözetmeksizin misafirlerimiz gözüyle bakmakta ve hiçbir ayrım yapmadan her türlü hizmetleri yerine getirmektedir. Bu bağlamda İstanbul'da vefat eden Suriyeli misafirlerimiz, yakınlarının talepleri doğrultusunda İstanbul'un muhtelif mezarlıklarına defnedilmektedir.
Söz konusu haberde isimleri geçen Kilyos ve Hekimbaşı Mezarlığı da bu mezarlıklar arasında yer almaktadır. Bahse konu haberde belirtilen bu iki mezarlıkta sadece Suriyelilere özel bir mezarlık alanı yer aldığı iddiası asılsızdır. Dolayısıyla, 'İstanbul'da Suriyelilere Özel Mezarlık Alanı' başlıklı haber tamamen gerçek dışıdır.
Dini, ırkı, mezhebi ve ülkesine bakılmaksızın tüm misafirlerimiz için uygulanan bu hizmetimizin sadece Suriye uyruklu misafirleri ön plana çıkartarak, böylesi hassas bir konu üzerinden bile siyasi polemik oluşturma çabası ne yazık ki iyi niyet taşımamaktadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki İstanbul'da defnedilen yabancı uyruklu misafirlerin kabirlerinin baş taşına medfun bulunan kişi ile ilgili kendi dillerine ait bilgiler yazılmasına izin verilmektedir. Söz konusu bu izin demokrasimizin bir gereği olup, sadece Suriyelilere özgü bir durum değildir" denildi.
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