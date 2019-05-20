1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Açık tenliler daha çabuk yaşlanıyor

Dr. Ata Nejat Ertek, açık tenlilerin daha çabuk yaşlandığını söyledi.
 20 Mayıs 2019 19:22
Yazdır
Açık tenliler daha çabuk yaşlanıyor

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, "Cilt yapısı çoğunlukla kalıtımla belirlenir. Ama diğer yandan bir çok etken cildin değişmesine neden olur. Sıcak ya da soğuk hava, stres, uykusuzluk, kullanılan ilaçlar, hormonal değişimler, hava kirliliği, yanlış beslenme ciltte değişimlere neden olur. Bunların dışında yaşlanma ciltte en büyük değişimlere yol açan en büyük sebeptir. Cilt yaşlanmasına neden olan bir çok faktör vardır. Cildin yaşlandığını gösteren en belirgin belirti şüphesiz ki kırışıklıklardır. Bazı kişilerin yüz kırışıklıkları daha fazla olur. Bunda cilt tipinin etkisi vardır. Beyaz tenli ve ince derili kişilerin derileri çok daha kolay kırışır ve yaşlanır. Kalın derili ve esmer kişilerde ise daha yavaş yaşlanma buna bağlı olarak da kırışıklıklar kendini daha geç gösterir. Tabii genetik yapı da diğer bütün organ yaşlanmalarında olduğu gibi ciltte de etkilidir. Ayrıca mimiklerini fazla kullanan kişilerin de cildi daha çabuk kırışmaya başlar. Ancak tüm bunlara rağmen unutulmamalı ki her cilt tipinin kendine göre artı ve eksileri vardır. Her cilt tipi de farklı yaşlanma gösterir" dedi.

Dr. Ertek, cilt tipleri hakkında şu bilgileri verdi:

"Normal Cilt: 20-25 yaş arası bazı gençlerde görülen bu cilt tipi fazla kişinin sahip olduğu cilt değildir. Yumuşak, pürüzsüz, gergin, sıkı ve lekesizdir.

Yağlı Cilt: Bu cilt tipi hem parlak hem de soluk görünebilir. Geniş gözeneklere sahiptir, siyah noktalar vardır ve kolayca sivilce oluşumu mümkündür.

Yağlı Ama Nemsiz Cilt: Yağlı ciltler susuz kaldığı zaman nemini kaybeder ve buna bağlı olarak esneklikte kaybolmaya başlar. Aynaya bakınca kuru ve pullu görünür. Ancak bu cilt tipine çoğunlukla erkeklerde karşılaşılır.

Kuru Cilt: Bu cilt tipi ince yapıya sahip olur ve yüz yıkandıktan sonra gerilir bununla beraber kolayca kızarır. Çoğunlukla göz çevresi çabuk kırışan cilttir. Ayrıca kuru cilt hassastır.

Karma Cilt: Karma cildi denge de tutmak gerekir. Karma ciltte alın, burun ve çene bölgesi yağlıdır, göz çevresi ve yanaklar kurudur.

Alerjik ve Hassas Cilt: Çoğunlukla kızarır, pullanır ve kırışır. Nedeni genellikle kalıtımsaldır ancak çevresel faktörler, mevsimler ve yanlış kozmetik ürün kullanımı cildi kolayca olumsuz etkiler."

Her ne kadar bazı kişiler de erken yaşlanma meydana gelse de bu sorunun çözümsüz olmadığını ifade eden Dr. Ertek, "Fokuslu Ultrason ile ameliyatsız olarak gençleşmeniz mümkün. Bu uygulama ile yüz germe işleminde ses dalgaları kullanılarak sadece bir seansta cildin alt katmanlarındaki kolajen üretiminin tetiklenmesi, ciltte sıkılaşma ve lifting etkisi sağlanır. Cilt elastikiyetinin kaybına bağlı olarak oluşan sarkma ve kırışıklıklar cerrahi bir işlem olmadan giderilmektedir" açıklamalarında bulundu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ramazanda 'kişiye özel uyku düzeni' tavsiyesi
20 Mayıs 2019 20:00		 'Türkiye'de her 3 erişkinden biri hipertansif'
18 Mayıs 2019 18:43
Çok seçenekli düşünerek stresi yönetebilirsiniz
18 Mayıs 2019 16:41		 Diyabet hastalarına oruç uyarısı: Hekim görüşü almadan oruç tutmayın
18 Mayıs 2019 12:32
Çocukluk çağı besin alerjilerinin görülme oranı arttı
16 Mayıs 2019 19:54		 Çocuklar Ne Zaman Göz Doktoruna Gitmeli?
16 Mayıs 2019 13:47
Hipertansiyonda 'iş stresi ve uykusuzluk' ölüm riskini 3 kat artırıyor
16 Mayıs 2019 11:12		 'Ramazan ayı, sigara bağımlılığından kurtulmak için fırsat'
16 Mayıs 2019 10:40
Ülkemizde 2 bin 905 diyetisyene ihtiyaç var
15 Mayıs 2019 17:30		 Ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan hastalık
15 Mayıs 2019 16:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:00 - Ramazanda 'kişiye özel uyku düzeni' tavsiyesi19:54 - İçişleri Bakanlığından 'soru önergesi' açıklaması19:53 - Gözaltı kararı verilen 249 kişden 111'i gözaltına alındı19:50 - Kalp krizi geçiren öğrenci yaşam mücadelesi veriyor19:46 - Öğrenciler diledi, Kaymakam yerine getirdi19:42 - Polis, şüphelinin aracına camdan atladı19:38 - Koşu bir öğretmenin hayatını değiştirdi19:34 - Vali'nin eşi ihtiyaç sahibi vatandaşın evini boyadı19:30 - Milli Eğitim Müdürü, öğretmenlerin davetini kırmadı19:26 - İcra Müdürü muhtar seçildi, artık hizmet icra edecek
19:22 - Açık tenliler daha çabuk yaşlanıyor19:18 - 11 ilde FETÖ'den gözaltına alınan 16 kişi tutuklandı19:14 - Cani doktor, dehşetinde kahreden detay19:10 - 'Suriyelilere özel mezarlık' haberine yalanlama19:06 - 'Türkiye'nin tezlerini Amerikalılara anlatacağız'19:04 - 'Emniyetin Lara Croftu', mermi sesiyle müzik yapıyor18:57 - 'Türkiye'nin politika ve tezlerini Amerikalılara anlatacağız'18:49 - MEB: Matematik ortak ders, her öğrenci almak zorunda
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bir depo LPG'de 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz
Danıştay: 6 yıl 8 ay hapis cezası alan memur atılamaz
Kurtulmuş'tan bedelli ve 3600 ek gösterge açıklaması
Mansur Yavaş, bütün sol sitelere reklam verdi
100. yıl karesinde sadece bir parti başkanı yer almadı
'Belediyedeki bankamatik memurlarını tespit ettik'
Yeni askerlik sistemine geçiş 2020'de
Dışişleri'nde FETÖ'nün sınav yolsuzluğu: 249 gözaltı
Bu okulu bitiren öğrencilerin işi hazır
MEB, 2019 yılı öğretmen il içi yer değiştirme duyurusunu yayımladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şeytan diyor ki 1
fatih terim 2
yalantör 5
caf caf 1
kadınları mutlu etmenin yolları 3
muhafazakar tarihçilerin intihalci olmaları 2
Baykuş 2
kısa entri yazamamak 6
İstanbul havaalanı 3
Sigara kokusu 4
SON İLANLAR
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Atabey Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gümüşhane İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Emniyet Müd. Geçici İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Personel Alım İlanı
TÜBİTAK MAM İşçi Alım İlanı
Türkiye Petrolleri A.İşçi Alım İlanı
Malatya Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İl Tarımve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam