İcra Müdürü muhtar seçildi, artık hizmet icra edecek

Bir dönem Erzurum İcra Müdürü olarak görev yapmakta iken, emeklilik sonrası 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Erzurum'un Narman İlçesi Başkale Mahallesi Muhtarlığına seçilen Hüsamettin Alğan, hemşehrilerine hizmet için kolları sıvadı. Alğan, mahallenin ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimine olumlu katkıda bulunabilmek için bu görevi üstlendiğini ifade etti.

Aynı zamanda mahallenin gerek alt yapı ve gerekse üst yapı çalışmalarıyla örnek bir mahalle haline dönüştürmeyi hedeediğini ifade eden Alğan, "İnşallah bu hedeflerimiz gerçekleştiğinde insanlarımız mahallede yaşamaktan daha mutlu olacak, mahalleden büyükşehirlere olan zorunlu göçün önüne geçmiş olacağız" dedi.

Alğan; yine mahalle halkının en önemli ekonomik geçim kaynaklarının başında bitkisel ve hayvansal üretimin geldiğini belirterek, bitkisel ürün deseni bakımından değişik ürünlerin yetiştirildiği, bunların başında tahıllar ile yem bitkileri geldiğini, bu yönde mahalle çiftçilerinin özverili çalışmaları ile ekim alanlarının artırılmasını hedeediklerini söyledi.

Büyükbaş hayvan sayısı bakımından; ilçedeki diğer mahallelere göre ilk sıralarda bulunduklarını fakat bu sayının kendilerine göre yeterli olmadığını, sayının daha da artırılması gerektiğini ifade eden Alğan; "Eğer tarımda ve hayvancılıktan istenilen kar marjı sağlanamaz ise üreticimiz bu işi yapmaz ve işsizlikten dolayı büyükşehirlere olan göç olayı kaçınılmaz hale gelir. Bunları bertaraf etmek için bu konuda elimizden gelen bütün imkanlar dahilinde çalışıp, ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak için üreteceğiz" diye konuştu.

Mahalledeki her bir bireyin bütün talepleri için kurum ve kuruluşlar ile bütün konularda koordinasyonu sağlamak için her zaman hazır olduğunu ifade eden Alğan mahalle halkı ile el ele verdikleri zaman aşamayacakları hiç bir engel olmadığını, mahallede yaşayan her birey için ayrı ayrı projeleri olduğunu ifade etti.