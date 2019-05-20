1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İcra Müdürü muhtar seçildi, artık hizmet icra edecek

Bir dönem Erzurum İcra Müdürü olarak görev yapmakta iken, emeklilik sonrası 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Erzurum'un Narman İlçesi Başkale Mahallesi Muhtarlığına seçilen Hüsamettin Alğan, hemşehrilerine hizmet için kolları sıvadı.
 20 Mayıs 2019 19:26
Yazdır
İcra Müdürü muhtar seçildi, artık hizmet icra edecek

Bir dönem Erzurum İcra Müdürü olarak görev yapmakta iken, emeklilik sonrası 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Erzurum'un Narman İlçesi Başkale Mahallesi Muhtarlığına seçilen Hüsamettin Alğan, hemşehrilerine hizmet için kolları sıvadı. Alğan, mahallenin ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimine olumlu katkıda bulunabilmek için bu görevi üstlendiğini ifade etti.

Aynı zamanda mahallenin gerek alt yapı ve gerekse üst yapı çalışmalarıyla örnek bir mahalle haline dönüştürmeyi hedeediğini ifade eden Alğan, "İnşallah bu hedeflerimiz gerçekleştiğinde insanlarımız mahallede yaşamaktan daha mutlu olacak, mahalleden büyükşehirlere olan zorunlu göçün önüne geçmiş olacağız" dedi.

Alğan; yine mahalle halkının en önemli ekonomik geçim kaynaklarının başında bitkisel ve hayvansal üretimin geldiğini belirterek, bitkisel ürün deseni bakımından değişik ürünlerin yetiştirildiği, bunların başında tahıllar ile yem bitkileri geldiğini, bu yönde mahalle çiftçilerinin özverili çalışmaları ile ekim alanlarının artırılmasını hedeediklerini söyledi.

Büyükbaş hayvan sayısı bakımından; ilçedeki diğer mahallelere göre ilk sıralarda bulunduklarını fakat bu sayının kendilerine göre yeterli olmadığını, sayının daha da artırılması gerektiğini ifade eden Alğan; "Eğer tarımda ve hayvancılıktan istenilen kar marjı sağlanamaz ise üreticimiz bu işi yapmaz ve işsizlikten dolayı büyükşehirlere olan göç olayı kaçınılmaz hale gelir. Bunları bertaraf etmek için bu konuda elimizden gelen bütün imkanlar dahilinde çalışıp, ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak için üreteceğiz" diye konuştu.

Mahalledeki her bir bireyin bütün talepleri için kurum ve kuruluşlar ile bütün konularda koordinasyonu sağlamak için her zaman hazır olduğunu ifade eden Alğan mahalle halkı ile el ele verdikleri zaman aşamayacakları hiç bir engel olmadığını, mahallede yaşayan her birey için ayrı ayrı projeleri olduğunu ifade etti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kalp krizi geçiren öğrenci yaşam mücadelesi veriyor
20 Mayıs 2019 19:50		 Vali'nin eşi ihtiyaç sahibi vatandaşın evini boyadı
20 Mayıs 2019 19:34
Sahilin güvenliğini 'Martılar' sağlayacak
20 Mayıs 2019 18:01		 Devlet Tiyatroları perdelerini kapatmıyor
20 Mayıs 2019 16:58
Sultanahmet Camii'nde tartışma yaratan restorasyon
20 Mayıs 2019 16:54		 Yurdun iç kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
20 Mayıs 2019 16:12
Polenleyicilerin baş aktörü arıların yüzde 40'ı yok olabilir
20 Mayıs 2019 14:44		 'Sahurda ve iftarda bağırsak tembelliğine karşı salata tüketilmeli'
20 Mayıs 2019 14:26
İstanbul Havalimanı'na 'Özel Başarı' ödülü
20 Mayıs 2019 14:22		 5 kişinin motorsiklete binme şekli görenleri şaşırttı
20 Mayıs 2019 14:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:00 - Ramazanda 'kişiye özel uyku düzeni' tavsiyesi19:54 - İçişleri Bakanlığından 'soru önergesi' açıklaması19:53 - Gözaltı kararı verilen 249 kişden 111'i gözaltına alındı19:50 - Kalp krizi geçiren öğrenci yaşam mücadelesi veriyor19:46 - Öğrenciler diledi, Kaymakam yerine getirdi19:42 - Polis, şüphelinin aracına camdan atladı19:38 - Koşu bir öğretmenin hayatını değiştirdi19:34 - Vali'nin eşi ihtiyaç sahibi vatandaşın evini boyadı19:30 - Milli Eğitim Müdürü, öğretmenlerin davetini kırmadı19:26 - İcra Müdürü muhtar seçildi, artık hizmet icra edecek
19:22 - Açık tenliler daha çabuk yaşlanıyor19:18 - 11 ilde FETÖ'den gözaltına alınan 16 kişi tutuklandı19:14 - Cani doktor, dehşetinde kahreden detay19:10 - 'Suriyelilere özel mezarlık' haberine yalanlama19:06 - 'Türkiye'nin tezlerini Amerikalılara anlatacağız'19:04 - 'Emniyetin Lara Croftu', mermi sesiyle müzik yapıyor18:57 - 'Türkiye'nin politika ve tezlerini Amerikalılara anlatacağız'18:49 - MEB: Matematik ortak ders, her öğrenci almak zorunda
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bir depo LPG'de 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz
Danıştay: 6 yıl 8 ay hapis cezası alan memur atılamaz
Kurtulmuş'tan bedelli ve 3600 ek gösterge açıklaması
Mansur Yavaş, bütün sol sitelere reklam verdi
100. yıl karesinde sadece bir parti başkanı yer almadı
'Belediyedeki bankamatik memurlarını tespit ettik'
Yeni askerlik sistemine geçiş 2020'de
Dışişleri'nde FETÖ'nün sınav yolsuzluğu: 249 gözaltı
Bu okulu bitiren öğrencilerin işi hazır
MEB, 2019 yılı öğretmen il içi yer değiştirme duyurusunu yayımladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
19 mayıs atatürk'ü anma,gençlik ve spor bayramı 3
işin içinde iş var 1
İstanbul havaalanı 3
kruvasan 2
zile basıp kaçmak 1
yarım yamalak 2
çiftçi 1
2018-2019 yılı şampiyonu Galatasaray 5
portakallı ördek 1
akşam dışarı çıkmak için eşinden izin alan erkek 2
SON İLANLAR
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Atabey Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gümüşhane İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Emniyet Müd. Geçici İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Personel Alım İlanı
TÜBİTAK MAM İşçi Alım İlanı
Türkiye Petrolleri A.İşçi Alım İlanı
Malatya Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İl Tarımve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam