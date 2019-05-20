Vali'nin eşi ihtiyaç sahibi vatandaşın evini boyadı

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek, Meslek Lisesi Öğrenci ve öğretmenleri ile birlikte ihtiyaç sahibi bir vatandaşın evini yenilediler.

Niğde Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sürdürülen "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor Projesi" kapsamında Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek Hanımefendinin de çalışmalara katıldığı Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, dere mahallesinde 75 yaşında bir vatandaşın evini restore ettiler. Öğrencilerle birlikte evde boya yapan Vali Şimşek'in eşi Dr. Çiğdem Şimşek Hanımefendi, proje kapsamında 7 ailenin evinde bakım, onarım ve tadilat gibi işlemlerin yapıldığını belirtti.

Çalışmalar esnasında kısa bir açıklama yapan Vali Şimşek'in eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek Hanımefendi; "Bugün üçüncü evimizin tadilatını yapıyoruz. Öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımızla projeye dahil olup boya, badana işlerini birlikte yapmak istedik. Yaşar teyzemizin evine konuk olduk. Yaşar teyze 75 yaşında ve yalnız yaşıyor. Evinin de oldukça bakıma ihtiyacı vardı. Arkadaşlarla birlikte güzel bir bakım yaptık. Eşyalarını yeniledik. Projenin amacı hem durumu olmayan ailelere destek olmak, hem de öğrencilerimize yardımlaşma ve paylaşma duygusunun manevi hazzın önemini anlatabilmekti. Öğrencilerimizle aynı projede olmaktan çok mutluyuz" dedi.