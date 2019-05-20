1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koşu bir öğretmenin hayatını değiştirdi

Sosyal sorumluluk projesine katkı sağlamak ve spor yapmak için ilk defa Eker I Run'ın koşusuna katılan ve parkuru zor tamamlayan muhasebe öğretmeni, şimdiler de yurt içi ve yurt dışında bir çok başarıya imza atıyor.
 20 Mayıs 2019 19:38
Yazdır
Koşu bir öğretmenin hayatını değiştirdi

Arkadaşlarının tavsiyesiyle sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki Eker I Run koşusuna kayıt olan muhasebe öğretmeni Ebru Yazıcıoğlu'nun hayatı koşu start ile değişti. Spor yapmasına rağmen koşunun sonunu zor getiren Yazıcıoğlu, azmi ile 3 sene sonra aynı yarışta genel klasmanda birinci oldu. 42 kilometrelik İstanbul maratonunda da derece elde eden Yazıcıoğlu, Berlin maratonunda da en iyi kişisel derecesine ulaştı.

Her gün spor yaparak zinde kalmayı başaran Ergin Ağaç Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe ve Finansman Öğretmeni olan Ebru Yazıcıoğlu, "İlk koşu hayatıma 2015 yılında Eker I Run koşusu ile başladım. Arkadaşlarım koşunun haricinde STK'lara katkı da bulunulduğunu söyledi. Bağış yaparak hem onların hayatına dokunacaksın, hem de spor yapacaksın. 5 kilometrelik koşu ile başladım. Ama çok zor tamamladım. Sonrasında güzel şeylerin hayatıma girdiğini fark ettim. Daha sonra antrenman ve çalışmalarımı olabildiğince düzenli sürdürmeye çalıştım. O koşudan sonra bir çok birinciliklerim ve ikinciliklerim oldu. En son yine Eker I Run'da genel klasmanda birinci oldum. Ödülü ise Berlin yarı maratonuydu. 7 Nisan'da da orada koştum ve kişisel en iyi dereceme ulaştım" dedi.

İlk defa koştuğunda 5 kilometrelik koşusunu gerçekten zor bitirdiğini belirten Yazıcıoğlu, "Sosyal faaliyet ve derneklere destek olmak amacıyla katıldım. Parkuru zorla bitirdim. 3 yıl sonra İstanbul maratorunda 42 kilometreyi de koştum ve derece yaptım.Artık çok rahat koşa biliyorum. İlk koştuğumda bana deseler ki 3 yıl sonra genel klasmanda birinci olabilirsin. Güler geçerdim. Ama tüm koşan bayanların 1.cisi olmuştum ve dereceye girmiştim. Bu çok güzel bir duyguydu. Hedefim kendi derecemin daha iyisini yapmak olduğu için her zaman başarı da geliyor. Katılabildiğim sürece de mutlu oluyorum" diye konuştu.

Koşunun hayatıma çok güzel katkılar sunduğunu belirten Yazıcıoğlu, "Daha öncesinde zaman zaman spor yapıyordum. Ama koşmuyordum. Koşuyla hayatımı paylaştıkça, hayatıma güzel katkılar sunduğunu gördüm. Üzüntümü koşarak azaltırken, sevincimi de çoğaltıyorum. Beslenme ve uyku düzenime daha da dikkat etmeye başladım" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB, 2019 yılı öğretmen il içi yer değiştirme duyurusunu yayımladı
20 Mayıs 2019 17:29		 Ramazan öğretmenin hayatı ders gibi
20 Mayıs 2019 08:20
Öğretmenler aldıkları eğitimle hayat kurtaracak
19 Mayıs 2019 19:50		 Öğretmenler 'yapay zeka' öğreniyor
19 Mayıs 2019 18:51
Öğretmenin otomobiline asitli saldırı
18 Mayıs 2019 21:27		 '12. sınıfların önünden geçmemeye çalışıyorum'
18 Mayıs 2019 21:02
İşte yeni dönemde lisede seçilecek dersler
18 Mayıs 2019 16:27		 Üniversite sınavı 2024 yılında değişecek
18 Mayıs 2019 12:45
BİLSEM'de testörlere neden sınav ücreti ödenmiyor?
17 Mayıs 2019 10:40		 Öğretmenler, ara tatilde ücret alacak mı? MEB'den açıklama
17 Mayıs 2019 09:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:00 - Ramazanda 'kişiye özel uyku düzeni' tavsiyesi19:54 - İçişleri Bakanlığından 'soru önergesi' açıklaması19:53 - Gözaltı kararı verilen 249 kişden 111'i gözaltına alındı19:50 - Kalp krizi geçiren öğrenci yaşam mücadelesi veriyor19:46 - Öğrenciler diledi, Kaymakam yerine getirdi19:42 - Polis, şüphelinin aracına camdan atladı19:38 - Koşu bir öğretmenin hayatını değiştirdi19:34 - Vali'nin eşi ihtiyaç sahibi vatandaşın evini boyadı19:30 - Milli Eğitim Müdürü, öğretmenlerin davetini kırmadı19:26 - İcra Müdürü muhtar seçildi, artık hizmet icra edecek
19:22 - Açık tenliler daha çabuk yaşlanıyor19:18 - 11 ilde FETÖ'den gözaltına alınan 16 kişi tutuklandı19:14 - Cani doktor, dehşetinde kahreden detay19:10 - 'Suriyelilere özel mezarlık' haberine yalanlama19:06 - 'Türkiye'nin tezlerini Amerikalılara anlatacağız'19:04 - 'Emniyetin Lara Croftu', mermi sesiyle müzik yapıyor18:57 - 'Türkiye'nin politika ve tezlerini Amerikalılara anlatacağız'18:49 - MEB: Matematik ortak ders, her öğrenci almak zorunda
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bir depo LPG'de 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz
Danıştay: 6 yıl 8 ay hapis cezası alan memur atılamaz
Kurtulmuş'tan bedelli ve 3600 ek gösterge açıklaması
Mansur Yavaş, bütün sol sitelere reklam verdi
100. yıl karesinde sadece bir parti başkanı yer almadı
'Belediyedeki bankamatik memurlarını tespit ettik'
Yeni askerlik sistemine geçiş 2020'de
Dışişleri'nde FETÖ'nün sınav yolsuzluğu: 249 gözaltı
Bu okulu bitiren öğrencilerin işi hazır
MEB, 2019 yılı öğretmen il içi yer değiştirme duyurusunu yayımladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yarım yamalak 2
ergin ataman'ın fenerbahçe taraftarına küfretmesi 3
kaybettikten sonra kıymet bilmek 1
selamsız bandosu 3
kısa entri yazamamak 6
stiletto ayakkabı 3
kadınları mutlu etmenin yolları 3
raw food 3
insanın kusurunu aramak 7
evden karıncaların çıkması 3
SON İLANLAR
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Atabey Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gümüşhane İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Emniyet Müd. Geçici İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Personel Alım İlanı
TÜBİTAK MAM İşçi Alım İlanı
Türkiye Petrolleri A.İşçi Alım İlanı
Malatya Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İl Tarımve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam