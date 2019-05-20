Öğrenciler diledi, Kaymakam yerine getirdi
|20 Mayıs 2019 19:46
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Adana'da Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, ziyaret ettiği okulda öğrencilerden isteklerini öğrendi, onları makamına çağırarak dileklerini yerine getirdi.
Fatin Rüştü Zorlu Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "Şiir Dinletisi" programında Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, öğrencilere "Seni ne mutlu eder?" diye sordu. Öğrenciler, dileklerini birer mektup yazarak Kaymakam Bingöl'e ilettiler. Bingöl kendisine iletilen mektuptaki her öğrencinin dileğini yerine getirerek onlara sürpriz yapmak için onları, öğretmenleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik eşliğinde makamında misafir etti.
Ziyarette öğrencilerin dileklerinde istedikleri bisiklet, eşofman, kitap, gitar ve tablet gibi hediyeler kendilerine takdim edildi.
Kaymakam Bingöl, öğrencilerin yüzlerinde tebessüme, gözlerinde ışığa, okuma şevklerinde artışa vesile olabilmenin tarifsiz olduğunu belirtti. Öğrencileri yetiştiren, değerlerle yoğuran, emek veren öğretmenlere de ayrıca teşekkür eden Kaymakam Bingöl, "Öğrencilerimiz şiirleri okurken sizlerin gözlerine bakıyordu. Bu herkese nasip olmayacak yüksek bir onurdur" dedi.
Hediyelerin takdiminin ardından öğrenciler, Kaymakam Bingöl ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.
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