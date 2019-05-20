CHP, İstanbul seçimi için milletvekillerini görevlendirdi
|20 Mayıs 2019 20:44
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MELTEM ÖZTÜRK - CHP, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için çalışma düzeni oluşturdu; bir grup milletvekili TBMM'de hazır bulunacak, diğer milletvekilleri İstanbul'da çalışacak.
Seçim kampanyasının startı 22 Mayıs'ta verilecek, milletvekilleri İstanbul'da seçim kampanyasının başlangıcıyla birlikte çalışmalarına başlayacak.
CHP'li 16 milletvekili Ankara'da, TBMM'de hazır bulunacak.
24 milletvekili Tuzla, Sultanbeyli, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Zeytinburnu, Şişli, Beyoğlu, Sarıyer, Beykoz, Bakırköy, Esenyurt, Üsküdar, Adalar, Bahçelievler, Büyükçekmece, Başakşehir, Eyüpsultan, Çatalca, Esenler, Bağcılar, Ataşehir, Silivri, Küçükçekmece ilçe sorumlusu olarak görev alacak.
Bunların dışında kalan milletvekilleri İstanbul'da bulunarak, süreç içinde grup başkanvekilleri tarafından verilecek görevleri yerine getirecek.
Bazı milletvekilleri ise İstanbul'da bulunup, sorunlar itibarıyla uzmanlık gerektiren konularda ya da seçmen profili açısından etkileri bakımından verilecek özel görevleri yürütecek.
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