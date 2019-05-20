MEB'den 'YKS' açıklaması
|20 Mayıs 2019 20:45
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı'nda, ortaya konulan tasarımla üniversiteye giriş sınavı arasındaki bağlantıya dikkat çektiği ve ihtiyaç duyulan değişim sürecinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yapılacak istişarelerle ilerleyeceğini ifade ettiği bildirildi.
Milli Eğitim Bakanlığından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 2024'ten önce değişiklik olabileceği yönündeki bazı haberler üzerine bilgilendirme yapıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bakanımız Ziya Selçuk, Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı'nda ortaya konulan tasarımla üniversiteye giriş sınavı arasındaki bağlantıya dikkat çekmiş ve ihtiyaç duyulan değişim sürecinin YÖK ile yapılacak istişarelerle ilerleyeceğini ifade etmiştir.
Söz konusu açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ilişkin değişimin en erken 2024 yılında ortaöğretim tasarımıyla uyumlu olarak ele alınabileceği açıkça vurgulanmış olup bu tarihten önce üniversite sınavında değişiklik olacağına dair bir ifade kullanılmamıştır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Çavuşoğlu: Dış müdahalelere karşıyız
20 Mayıs 2019 21:46
|Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara'yı turladı
20 Mayıs 2019 21:04
|'Teknolojiyi kullanan değil, üreten nesil olacağız'
20 Mayıs 2019 20:48
|CHP, İstanbul seçimi için milletvekillerini görevlendirdi
20 Mayıs 2019 20:44
|Bakan Soylu: Terörist miyim de yasakladı?
20 Mayıs 2019 20:40
|İçişleri Bakanlığı'ndan 'soru önergesi' açıklaması
20 Mayıs 2019 19:54
|Öğrenciler diledi, Kaymakam yerine getirdi
20 Mayıs 2019 19:46
|Milli Eğitim Müdürü, öğretmenlerin davetini kırmadı
20 Mayıs 2019 19:30
|'Suriyelilere özel mezarlık' haberine yalanlama
20 Mayıs 2019 19:10
|'Türkiye'nin politika ve tezlerini Amerikalılara anlatacağız'
20 Mayıs 2019 18:57