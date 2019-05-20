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Elazığ'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 20 Mayıs 2019 20:52
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Elazığ'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi Kamışlık köyü olan deprem saat 20.16 sıralarında 3.2 büyüklüğünde meydana geldi.

Depremin yerin 12 kilometre altında olduğu belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
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